Feijóo comparece tras el accidente ferroviario en Urda para pedir una investigación: "España tiene derecho a saber"

Alberto Núñez Feijóo ha cancelado su agenda de precampaña, pero ha comparecido para pronunciarse sobre el accidente ferroviario en Urda y exigir dos investigaciones : una gubernamental "inmediata" y otra judicial "en los tiempos que procedan". "España tiene derecho a saber qué está pasando con sus infraestructuras, en qué estado se encuentran las vías y los sistemas de seguridad y qué advertencias se recibieron desde Adamuz y qué medidas se adoptaron", ha declarado el presidente del Partido Popular.

Ha expresado su agradecimiento a todos los trabajadores que se han desplazado al terreno para prestar ayuda desde primera hora de esta mañana: "Ante dramas como este España reacciona como siempre lo ha hecho, como una nación unida en lo bueno y en lo malo, como una comunidad de afectos que ningún muro puede separar, con la colaboración de todas las administraciones y todos los ciudadanos". También le ha pedido a los ciudadanos que acudan a donar sangre ante el llamamiento de los hospitales.

Además de Feijóo, ha comparecido Óscar Puente, ministro de Transporte, que ha explicado que se trasladó de inmediato al centro de control de Adif en Atocha para conocer los detalles del siniestro. Desde la zona del accidente han comparecido Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha y Pedro Sánchez, presidente del gobierno, que ha asegurado que si se han producido negligencias, "se sabrá".

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