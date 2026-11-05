Ernest Urtasun, ministro de Cultura, sobre la situación ferroviaria: "La inversión en mantenimiento ha sido insuficiente"

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun , ha intervenido en 'El Programa de Ana Rosa' , donde ha abordado las consecuencias del accidente ferroviario en Urda y su impacto en la campaña electoral.

Durante la entrevista, ha enviado un mensaje de solidaridad a las víctimas y ha defendido la necesidad de revisar las inversiones en la red ferroviaria española. Urtasun ha señalado que el accidente ha supuesto un momento difícil para la sociedad: "Quiero mandar un abrazo y mi solidaridad al conjunto de las víctimas". Además, ha considerado que la movilización del electorado progresista será determinante en las elecciones y que no debería estar alentada por el miedo.

Durante su entrevista, Urtasun ha insistido en que Sumar debe obtener un buen resultado para facilitar la continuidad del Gobierno de coalición.

Uno de los asuntos centrales de la conversación ha sido la responsabilidad política tras el accidente y la dimisión de Óscar Puente. Urtasun ha valorado positivamente su decisión y ha afirmado que, aunque no ha sido responsable directo de lo ocurrido, debía asumir las responsabilidades correspondientes a su cargo: "Es un gesto que le honra". También ha reclamado un debate sobre las prioridades de inversión en infraestructuras y ha criticado que se haya destinado más dinero a ampliar la alta velocidad que al mantenimiento ferroviario y a los trenes de cercanías.

Según ha explicado, España ha invertido 55.000 millones de euros en alta velocidad durante los últimos 35 años, frente a los 3.000 millones destinados a la red convencional hasta 2020. El ministro ha resumido su postura señalando: "La inversión en mantenimiento ha sido insuficiente".

Ernest Urtasun, ministro de Cultura: "Óscar Puente no ha sido responsable directo de lo ocurrido, pero debía asumir las responsabilidades correspondientes a su cargo. Es un gesto que le honra"

Por último, Urtasun ha defendido la necesidad de reforzar el control público del sistema ferroviario y reducir las externalizaciones de los trabajos de mantenimiento. También ha mostrado su desacuerdo con una mayor liberalización de los servicios de cercanías y ha puesto como referencia los modelos de Francia y Alemania.

Sobre las propuestas de Sumar, ha destacado las medidas fiscales y salariales anunciadas durante la campaña, entre ellas un nuevo impuesto a las grandes fortunas. El ministro ha concluido señalando que es necesario corregir las prioridades de inversión: "Adif tiene que volver a retomar el control de ese mantenimiento", ha insistido.

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