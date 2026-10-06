En boca de todos 06 octubre 2026

Ildefonso Ruíz, trabajador de Correos, asegura que Isabel Díaz Ayuso tiene parte de razón en sus sospechas

¿Tiene razón Ayuso en desconfiar del voto por Correo? Es la pregunta que Nacho Abad le ha lanzado desde la mesa de ‘En boca de todos’ a Ildefonso Ruíz, trabajador de Correos, quien ha visibilizado una grieta del sistema de votación que podría adulterar el voto si no es controlada. Ildefonso Ruíz ha explicado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso podría: “Llevar parte de razón” al desconfiar del voto por correo y animar a los ciudadanos a ir a votar en urna. Sin embargo, ha querido diferenciar entre un voto particular de un ciudadano que decide votar por correo, que es imposible de adulterar y de lo que es la grieta del sistema de voto a gran escala: “Existe una grieta en el sistema por el que se puede adulterar el voto por correo… En Jaén hay 150.000 jienenses que no votan, no lo han hecho en la vida… Si tienes el censo de quién no ha votado en la vida, puedes tener la tentación de meter el nombre de esas personas un voto en la urna…”.

Nacho Abad le ha mostrado su sorpresa y ha querido saber si estaba acusando a los jefes de las oficinas locales, pero el trabajador ha matizado: “El jefe de la oficina de correos de mi pueblo y otros pueblos no va a participar porque es gente honrada, pero en la cúpula…”. ¿Cómo metes cien votos de gente en una urna? Respecto a la forma en la que se podría ejecutar este fraude electoral, Ildefonso Ruíz ha explicado que sería tan sencillo como tener el censo electoral, saber quién no ha votado nunca y ejercer su derecho al voto con la complicidad de un trabajador de Correos: “Te vas a la oficina de correos y depositas el voto en su nombre, tienes que tener un colaborador dentro de la oficina de correos”. Pablo Fernández no podía creer que después de tanto tiempo pidiendo unas elecciones generales, ahora que son una realidad se está sembrando la duda de la legalidad de las mismas ante el miedo de que la izquierda y el socialismo puedan volver a alzarse con la victoria: “Ya están sembrando la duda de que se va a dar un pucherazo, trampismo, puro y duro”. Una declaración ante la que el entrevistado ha querido dejar claro que él no ha dicho que esto se haya hecho y no tiene ningún tipo de pruebas de ello. De hecho, ha querido aclarar que no había afirmado que exista un fraude en el sistema de votación, pero sí ha querido mostrar que el sistema tiene una grieta que hay que controlar. Isabel Díaz Ayuso advierte a los votantes: “Que nadie se confíe"