Tras recibir en directo la decisión de Pedro Sánchez de disolver las Cortes Generales para convocar elecciones generales el próximo 29 de noviembre y asegurar que: “Sánchez se va porque no puede más, se ha intentado victimizar, pero lo cierto es que solo ha mentido por no reconocer que no le dan los números… Es otra vez una vieja batalla entre comunismo o libertad ”, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha pedido a los españoles que se desplacen a los colegios electorales a ejercer su derecho.

“También Maduro convoca elecciones” , ha sido uno de los argumentos que Isabel Díaz Ayuso , presidenta de la Comunidad de Madrid, ha utilizado para pedirle a los españoles que no utilicen el voto por correo en las próximas elecciones del 29 de noviembre , según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 'En boca de todos' capta la primera reacción de la presidenta a la noticia.

“Le pido a todo el mundo que no se le ocurra votar por correo”, ha asegurado Isabel Díaz Ayuso, al pedirle a los madrileños y al resto de españoles que no se fíen del voto por correo y que sean ellos mismos los que introduzcan el voto en la urna que tienen asignada en su colegio electoral. Una petición que venía seguida del comentario: “También Maduro convoca elecciones” y que se produce tras la polémica de la paralizada Ley de Nietos.

“Obviamente, voto por correo. Si Sánchez es tan amigo de estos regímenes, cómo no va a utilizar”, ha asegurado Bárbara Royo, colaboradora de ‘En boca de todos’ apoyando la teoría de la presidenta. Además, Leticia Santos ha explicado que el argumento de Ayuso había sido muy similar al utilizado por Santiago Abascal, de VOX.

“En nuestro país han votado personas fallecidas, si eso lo ampliamos, le ponemos un altavoz y recordamos que Leire Díez ha estado al frente de correos… Esto alimenta un caldo de cultivo que asegura que no es seguro votar por correo… Estamos en campaña y cada uno hace su juego…”, ha recordado Sonia Ferrer desde el plató, visibilizando la posible dureza de la campaña política que acaba de comenzar.

Así ha sido la primera reacción de Isabel Díaz Ayuso, en imágenes