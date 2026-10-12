La reacción de Nacho Abad a los graves enfrentamientos en la Puerta del Sol: ''Es la imagen más terrible de la polarización''

Madrid ha vivido este domingo una de las escenas de mayor tensión política y social de los últimos tiempos y 'En boca de todos' ha sido testigo de ello. La Puerta del Sol , convertida desde hace días en escenario de una acampada en protesta por la crisis de la vivienda, se ha convertido en el centro de un choque entre los acampados y los asistentes al desfile por el Día de la Hispanidad.

En las imágenes que ha emitido el programa en directo, se puede observar cómo un numeroso grupo de personas que regresaba del homenaje a la Hispanidad, se encontraba de frente con la acampada instalada en la plaza.

Entre gritos e insultos, la policía ha tenido que intervenir montando un cordón policíal para evitar que los dos grupos lleguen a las manos.

Las reacciones en plató a las terribles imágenes

Nacho Abad, atónito ante lo que ha sucedido, resume la escena con una frase: ''Esta es la imagen más terrible de la polarización en España: a un lado uno y a otro lado otro, con dedos, insultos y descalificaciones''.

Por su parte, el juez Jesús Villegas, ha entrado en directo y ha sido contundente con lo ocurrido: ''No doy crédito, esto parece una verdulería (…) Insultos, amenazas o agresiones físicas, totalmente descartado''.

MÁS NOTICIAS