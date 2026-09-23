En boca de todos 23 septiembre 2026

La manipulación del bote por un trabajador del PP deja doce personas atendidas, según informa 'En boca de todos', y provoca un encendido enfrentamiento entre los colaboradores

La polémica por el spray de pimienta que Ana Vázquez ha exhibido en el Congreso ha terminado desbordando también el plató de 'En boca de todos'. Después de que Francina Armengol expulsara a la diputada del PP y la acusara de "enseñar un arma" durante la sesión de control al Gobierno, la manipulación del bote por un trabajador de su partido ha añadido un nuevo capítulo al incidente. El programa ha conectado con su reportera Leticia, que ha trasladado desde el Congreso un balance de doce personas atendidas. Una información que ha sorprendido a Nacho Abad y que ha dado paso a una discusión sobre lo sucedido, la decisión de la presidenta de la Cámara y los límites de las puestas en escena parlamentarias. Doce personas atendidas y varias zonas precintadas Según la explicación recogida por la reportera, un trabajador del PP había manipulado el spray para comprobar si estaba vacío. "Lo ha pulsado para saber si es verdad que estaba o no vacío", ha relatado Leticia. Después, según ha informado, se han precintado baños, cocinas y varias oficinas.

Entre las personas que han necesitado asistencia se encontraba una mujer de una delegación de Mauritania, ha añadido la periodista. También ha explicado que se estaban revisando las cámaras de seguridad y que Ana Vázquez había acudido voluntariamente a una comisaría para entregar el bote. La versión sobre el motivo por el que el trabajador accionó el spray ha despertado recelos en plató. Algunos colaboradores han sostenido que pretendía vaciarlo para poder afirmar después que no contenía gas. La reportera también ha aclarado que, según la comunicación recibida del equipo de Armengol, la presidenta del Congreso mantenía sus palabras y no se había retractado. La respuesta de Rufián: "Yo enseñé una impresora y luego maduré" El programa ha recogido además la reacción de Gabriel Rufián a la expulsión de la diputada popular. Preguntado por lo ocurrido en el hemiciclo, el portavoz de ERC ha respondido con una referencia a su propia trayectoria parlamentaria: "Yo enseñé una impresora y luego maduré. Gracias". Su comentario ha llevado al programa a recuperar las imágenes de aquella intervención y ha abierto otra discusión: hasta dónde puede llegar el uso de objetos para llamar la atención sobre una denuncia política. En el caso de Ana Vázquez, los colaboradores han recordado que la diputada había explicado previamente en el programa que pretendía denunciar la situación de las mujeres y las niñas en Ceuta.

La diputada Ana Vázquez muestra un bote de gas pimienta en el Congreso de los Diputados.