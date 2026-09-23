La polémica por el spray de pimienta que Ana Vázquez ha exhibido en el Congreso ha terminado desbordando también el plató de 'En boca de todos'. Después de que Francina Armengol expulsara a la diputada del PP y la acusara de "enseñar un arma" durante la sesión de control al Gobierno, la manipulación del bote por un trabajador de su partido ha añadido un nuevo capítulo al incidente.
El programa ha conectado con su reportera Leticia, que ha trasladado desde el Congreso un balance de doce personas atendidas. Una información que ha sorprendido a Nacho Abad y que ha dado paso a una discusión sobre lo sucedido, la decisión de la presidenta de la Cámara y los límites de las puestas en escena parlamentarias.
Según la explicación recogida por la reportera, un trabajador del PP había manipulado el spray para comprobar si estaba vacío. "Lo ha pulsado para saber si es verdad que estaba o no vacío", ha relatado Leticia. Después, según ha informado, se han precintado baños, cocinas y varias oficinas.
Entre las personas que han necesitado asistencia se encontraba una mujer de una delegación de Mauritania, ha añadido la periodista. También ha explicado que se estaban revisando las cámaras de seguridad y que Ana Vázquez había acudido voluntariamente a una comisaría para entregar el bote.
La versión sobre el motivo por el que el trabajador accionó el spray ha despertado recelos en plató. Algunos colaboradores han sostenido que pretendía vaciarlo para poder afirmar después que no contenía gas.
La reportera también ha aclarado que, según la comunicación recibida del equipo de Armengol, la presidenta del Congreso mantenía sus palabras y no se había retractado.
El programa ha recogido además la reacción de Gabriel Rufián a la expulsión de la diputada popular. Preguntado por lo ocurrido en el hemiciclo, el portavoz de ERC ha respondido con una referencia a su propia trayectoria parlamentaria: "Yo enseñé una impresora y luego maduré. Gracias".
Su comentario ha llevado al programa a recuperar las imágenes de aquella intervención y ha abierto otra discusión: hasta dónde puede llegar el uso de objetos para llamar la atención sobre una denuncia política.
En el caso de Ana Vázquez, los colaboradores han recordado que la diputada había explicado previamente en el programa que pretendía denunciar la situación de las mujeres y las niñas en Ceuta.
El debate se ha tensado entre quienes defendían esa intención y quienes cuestionaban la introducción del objeto en el Congreso. Patricia ha descrito el gesto como "una performance, una puesta en escena" y ha insistido en su finalidad: representar el miedo de quienes llevan un spray para defenderse.
Fernando, por su parte, ha señalado que la intención de la diputada no resolvía la discusión sobre si podía introducirlo en la Cámara: "Ana no va a atacar a nadie, yo lo sé", ha reconocido, antes de insistir en sus objeciones.
Las intervenciones simultáneas han obligado a Nacho Abad a imponer orden. "No se entiende nada. Habla Patricia y en silencio el resto. Callaos", ha reclamado.
El presentador ha reprochado a Fernando que quisiera responder antes de escuchar a su compañera. El intercambio ha continuado hasta agotar su paciencia: "Me tenéis hasta aquí". La controversia del Congreso había terminado convirtiéndose también en un bronco enfrentamiento en plató.