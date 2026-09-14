Las entrevistadas aseguran que ya no se visten igual y que han limitado sus salidas. Una de ellas explica que incluso las visitas de sus amigas están condicionadas por el temor a regresar tarde: "Mis amigas vienen a visitarme y se tienen que recoger temprano". Según cuenta, a las ocho ya tienen que ponerse de camino a sus casas.

Tras una secuencia grabada con un móvil donde una vecina denuncia una agresión, la reportera da paso al testimonio de las dos ceutíes, que relacionan su sensación de inseguridad con la llegada de migrantes a la ciudad.

Salir con amigas, caminar por el barrio o acercarse a la playa con los niños. Son actividades cotidianas que, según relatan Sara y Laila , se han convertido en motivo de preocupación. Las dos vecinas de Ceuta han trasladado a 'En boca de todos' el miedo con el que aseguran vivir y han denunciado situaciones que les han llevado a cambiar sus hábitos. Durante la conexión con Ana Gómez, Nacho Abad ha escuchado sus quejas sobre seguridad, vivienda y la respuesta de las autoridades .

La preocupación también afecta a su vida familiar. Una de las mujeres, madre de tres niños, relata que instaló unas vallas en la entrada de su vivienda porque había personas que se acostaban junto a su puerta. Asegura que tomó esa decisión por la seguridad de sus hijos y que, posteriormente, la policía retiró la instalación.

"La misma policía ha venido y me las ha quitado", protesta. La vecina cuestiona esa actuación y la compara con la permanencia de otras estructuras improvisadas. La conexión no recoge la versión policial ni el motivo de la retirada de las vallas.

El miedo a ir a la playa y las denuncias de fotografías sin permiso

"Esto es confinamiento para nosotras", resume una de las entrevistadas. Asegura que ya no se atreve a utilizar con sus hijos el recorrido por el que antes iba a la playa junto a sus amigas. En su relato, el miedo ha reducido los espacios por los que se siente segura y ha cambiado su manera de moverse por la ciudad.

Ambas denuncian también que les hacen fotografías y las graban con teléfonos móviles mientras caminan por su barriada. "Nos graban cuando vamos por nuestra barriada caminando tan tranquila", afirma una de ellas. Esa experiencia, sostiene, le hace sentir todavía más expuesta cuando piensa en acudir a la playa en bikini.

A estas quejas se suma el problema de la vivienda. Una de las vecinas explica que convive con familiares y cuestiona las diferencias que percibe entre las ayudas destinadas a los recién llegados y las posibilidades de las familias ceutíes que no tienen una casa propia.

Un campamento completo y personas esperando a las puertas

Nacho Abad pide después a Ana Gómez que muestre el asentamiento al que han trasladado a parte de los migrantes. Según explica la periodista, aproximadamente 864 personas llegaron la mañana anterior al recinto.

La reportera describe las carpas con literas, la fila para recibir el desayuno, los baños y las cuatro o cinco duchas que alcanza a distinguir desde su posición. También señala una zona donde los alojados lavan y tienden su ropa.

En el exterior, otras personas esperan conseguir una plaza. Según Gómez, algunas han pasado allí la noche, pese a que la policía les ha comunicado que el recinto está completo.

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