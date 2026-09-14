Exclusiva | Hablamos con las hijas de Zapatero: "Estamos..."

Las hijas del expresidente J osé Luis Rodríguez Zapatero , Alba y Laura Rodríguez Espinosa , afrontan una investigación en la Audiencia Nacional por presunto blanqueo de capitales

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, mantiene imputadas a las hermanas por canalizar supuestamente más de 239.000 euros a través de una empresa sospechosa de actuar como sociedad pantalla.

Alba y Laura no acostumbrar a hacer declaraciones ante los medios comunicación, 'El Programa de Ana Rosa' ha conseguido hablar con ellas en exclusiva.

Exclusiva | Alba, hija de José Luis Rodríguez Zapatero: "Estamos bien"

Alba ha sido la primera en salir a la calle esta mañana acompañada por su perro. Al ser preguntada por cómo se encuentra, la joven ha asegurado que "están bien".

Laura se ha mostrado más reacia a hablar con nuestro reportero y ha mostrado una actitud bastante más desafiante que su hermana pequeña. Antes de entrar en el portal de su casa, se ha parado a sacarle una foto a nuestro compañero.

