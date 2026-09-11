El reportaje ha mostrado un incendio que, según ha explicado el programa, ha afectado a unas 40 chabolas en la zona de las naves del Tarajal . La virulencia de las llamas ha obligado a desalojar a cientos de personas migrantes que se encontraban en el asentamiento.

Según la información trasladada en el programa, la detención está relacionada con el incendio de un vehículo . Durante la emisión no se han ofrecido más detalles sobre las circunstancias del arresto ni sobre las pruebas contra el trabajador.

Las noches se han convertido en motivo de preocupación para los vecinos de la zona de las naves del Tarajal, en Ceuta . Los incendios, el humo y el temor a que las llamas alcancen sus viviendas marcan los testimonios que ha recogido ‘En boca de todos’ . Una conexión en la que el periodista Javi Jiménez ha informado de la detención de un operario del servicio de limpieza por su presunta participación en la quema de uno de los ocho coches que han ardido en los últimos días.

Las imágenes recogen carreras y momentos de angustia mientras policías y bomberos intervienen para controlar la situación. A poca distancia también se observan otros focos y un coche ardiendo.

Hasta ese entorno se ha desplazado Javi Jiménez para escuchar a dos vecinos, ambos llamados Miguel, que han explicado cómo están viviendo estas noches y su preocupación por la proximidad del fuego.

"No son días, son infiernos": la angustia de los vecinos

El primero de ellos, de 60 años, ha relatado el desgaste que le está provocando la situación: "No puedo dormir. Estoy con ansiedad". Su preocupación se centra especialmente en los niños del barrio, que, según su testimonio, han dejado de salir a la calle por miedo.

"Nosotros en Ceuta queremos vivir bien. Nada más", ha reclamado. Visiblemente afectado, ha pedido recuperar la tranquilidad y ha recordado el incendio de la noche anterior en las naves: "Yo no sé cómo no ocurrió nada malo".

El segundo vecino ha descrito una sensación de inseguridad que, asegura, aumenta al caer la tarde. El olor a humo le llevó incluso a comprobar si su vehículo estaba entre los afectados: "Anoche precisamente olía a quemado", ha contado, explicando que se asomó por temor a que fuera su coche el que estuviera ardiendo.

Nacho Abad y Pablo Fernández protagonizan un tenso debate

La conexión ha dado paso a un enfrentamiento en el plató después de que uno de los vecinos hablara de una posible "guerra civil" y de que la ciudadanía pudiera tomarse la justicia por su mano.

Pablo Fernández, de Podemos, ha rechazado esas declaraciones, que ha calificado de racistas y xenófobas. Nacho Abad, por su parte, ha atribuido el cambio de posiciones de algunos ciudadanos a lo que considera una falta de actuación del Gobierno en Ceuta.

Ambos han coincidido en criticar la respuesta gubernamental, aunque han discrepado sobre los mensajes utilizados para abordar la situación. Fernández ha terminado proponiendo al presentador viajar juntos a la ciudad y recorrer sus barrios con una cámara. Abad ha respondido que ya ha estado allí, en un intercambio que ha marcado el cierre del programa.

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