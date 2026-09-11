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El programa de Ana Rosa

'El programa de Ana Rosa'11 septiembre 2026

Exclusiva | Declaración de la amante del presunto asesino de Tauste: "Me confesó que había asesinado a dos personas"

'El Programa de Ana Rosa' también ha accedido en exclusiva a las imágenes grabadas por las cámaras
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'El Programa de Ana Rosa' ha accedido en exclusiva a la declaración de la amante de Luis, presunto asesino de Tauste.

La declaración de la amante de Luis Carlos ha permitido reconstruir una parte clave del crimen de Tauste y apunta a que el joven le confesó el asesinato de Javier y Esther, padres de Carlota. "Le digo si él ha hecho algo y Luis me dice: "He matado a dos personas y no sé qué hacer", relata la mujer, que asegura que le recomendó acudir a la Guardia Civil.

Días después, Luis le habría vuelto a contactar con ella para pedirle que mantuviera una coartada: "Si te llaman, di que nos hemos visto de cuatro y media a seis el viernes". La amante asegura haber aceptado sin conocer inicialmente la identidad de las víctimas.

La amante del principal sospechoso declara que éste le pidió que mantuviera su coartada: "Si te llaman, di que nos hemos visto de cuatro y media a seis el viernes"

La investigación ha permitido reconstruir el recorrido de Carlota y Luis durante la noche del 7 de agosto. Cerca de las nueve de la noche, ambos fueron vistos en la estación de tren de Zaragoza. Luis llevaba dos mochilas negras. Después tomaron un autobús hasta Tauste y caminaron hasta la vivienda de los padres de Carlota, donde llegaron pasadas las diez.

La puerta no estaba forzada y en el interior no había señales de robo ni un gran desorden. Javier fue acuchillado en su dormitorio y Esther, en las escaleras. Tras el crimen, los investigadores encontraron una fregona utilizada para intentar limpiar la sangre. La pareja abandonó Tauste a pie y llegó hasta Gallur, donde esperó el tren de regreso a Zaragoza. Durante la espera, Luis se cambió de ropa, un detalle que hace sospechar que pudo haberse manchado durante el ataque.

La mañana siguiente, varios familiares encontraron los cuerpos al acudir a la vivienda después de no tener noticias del matrimonio. Cuando comunicaron lo ocurrido a Carlota, ella presentaba heridas y lesiones que atribuyó inicialmente a picaduras de mosquito. Posteriormente, habría confesado a su hermana que “"no veía otra forma de acabar las cosas". Carlota, embarazada de unos cuatro meses y con problemas de salud mental sin tratar, relató además supuestos abusos sexuales cometidos por su padre y su abuelo paterno.

Los investigadores consideran que pudo ser la inductora, mientras que Luis Carlos sería el autor material. Tras las detenciones, ambos habrían reconocido su participación ante el médico forense.

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