Patricia Pardo alucina con el 'Tinder de presos': "Pensé que ya no contaría nada que me sorprendiese más"

Bajo el eslogan de ‘tú eliges a tu preso ideal y le mandas una carta’ se presenta una plataforma que moderniza eso de mandar correspondencia a las personas que están en la cárcel. Adaptándose a los tiempos y siguiendo el ejemplo de la aplicación de citas, Patricia Pardo ha descubierto en ‘ Vamos a ver ’ esta especie de ‘Tinder para presos’ , tal como le han bautizado para que se entienda, y ha alucinado con la gran acogida que tienen el hecho de encontrar a un “preso ideal” y el morbo que supone los delitos que ha cometido.

“¿Qué es lo que te mueve a escribir una carta a una persona que ha cometido un delito atroz?”, es la pregunta que ha hecho en alto la presentadora de ‘Vamos a ver’ al conocer e investigar la plataforma que tiene acogida y que sirve para conectar y ligar con presos de todo el mundo. Una atracción que recibe el nombre de hibristofilia y que les lleva a mandarles cartas hasta la cárcel y hasta enamorarse de asesinos condenados y hasta, en ocasiones, famosos por su crueldad.

Los más recientes son los de Miguel Carcaño o Daniel Sancho, tal como han recordado en el programa, pero esto es algo que también sucedió anteriormente con otros asesinos. En estos casos, el crimen es un reclamo y no algo que asuste. Y eso es precisamente lo que ha dejado completamente en shock a Patricia Pardo. “Pensaba que ya no contaría nada que me sorprendiese, pero sí”.

El delito del preso, el mejor reclamo en la app

La plataforma busca a cada presidiario a través de distintos campos y en ellos no solo se tiene en cuenta aspectos de su personalidad, fecha de nacimiento, a qué se dedicaba antes de entrar en la cárcel, descripción o a qué dedica el tiempo entre rejas, sino también el crimen que le ha llevado a prisión. “Cuanto mayor es el delito, más complicada es la agenda del preso”, ha advertido el periodista Alfonso Egea tras investigar la aplicación a fondo.

Pese a que desde la web advierten que esta no se utilice para establecer una relación seria, desde ‘Vamos a ver’ han recordado algunos casos en los que esta correspondencia ha terminado con cartas e historias de amor. Y, frente a todo lo que se piensa, en el top de demandas de perfiles a la cabeza están los que han hecho las mayores barbaridades.