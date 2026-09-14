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Vamos a ver14 septiembre 2026

Patricia Pardo alucina con el 'Tinder de presos': "Pensé que ya no contaría nada que me sorprendiese más"

La presentadora de 'Vamos a ver' reacciona sorprendida al fenómeno de las aplicaciones de citas para presos y confiesa que es algo que le ha dejado sin palabras
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Bajo el eslogan de ‘tú eliges a tu preso ideal y le mandas una carta’ se presenta una plataforma que moderniza eso de mandar correspondencia a las personas que están en la cárcel. Adaptándose a los tiempos y siguiendo el ejemplo de la aplicación de citas, Patricia Pardo ha descubierto en ‘Vamos a ver’ esta especie de ‘Tinder para presos’, tal como le han bautizado para que se entienda, y ha alucinado con la gran acogida que tienen el hecho de encontrar a un “preso ideal” y el morbo que supone los delitos que ha cometido.

“¿Qué es lo que te mueve a escribir una carta a una persona que ha cometido un delito atroz?”, es la pregunta que ha hecho en alto la presentadora de ‘Vamos a ver’ al conocer e investigar la plataforma que tiene acogida y que sirve para conectar y ligar con presos de todo el mundo. Una atracción que recibe el nombre de hibristofilia y que les lleva a mandarles cartas hasta la cárcel y hasta enamorarse de asesinos condenados y hasta, en ocasiones, famosos por su crueldad.

Los más recientes son los de Miguel Carcaño o Daniel Sancho, tal como han recordado en el programa, pero esto es algo que también sucedió anteriormente con otros asesinos. En estos casos, el crimen es un reclamo y no algo que asuste. Y eso es precisamente lo que ha dejado completamente en shock a Patricia Pardo. “Pensaba que ya no contaría nada que me sorprendiese, pero sí”.

El delito del preso, el mejor reclamo en la app

La plataforma busca a cada presidiario a través de distintos campos y en ellos no solo se tiene en cuenta aspectos de su personalidad, fecha de nacimiento, a qué se dedicaba antes de entrar en la cárcel, descripción o a qué dedica el tiempo entre rejas, sino también el crimen que le ha llevado a prisión. “Cuanto mayor es el delito, más complicada es la agenda del preso”, ha advertido el periodista Alfonso Egea tras investigar la aplicación a fondo.

Pese a que desde la web advierten que esta no se utilice para establecer una relación seria, desde ‘Vamos a ver’ han recordado algunos casos en los que esta correspondencia ha terminado con cartas e historias de amor. Y, frente a todo lo que se piensa, en el top de demandas de perfiles a la cabeza están los que han hecho las mayores barbaridades.

Alfonso Egea explica lo que ha encontrado en una aplicación de citas para presos
Alfonso Egea explica lo que ha encontrado en una aplicación de citas para presos

“A las taradas y tarados les gustan los asesinos. Si eres un ladrón eres un mierda”, asegura Alfonso Egea de lo que ha comprobado en la plataforma. Unas declaraciones que han dejado muy impresionada a Patricia Pardo.

Curiosidad, morbo o atracción por lo prohibido

Sin entender qué puede llevar a cartearse con un asesino en serie, la presentadora ha podido comprobar ella misma el identificador, los perfiles o incluso el buscador de antecedentes. “Curiosidad, morbo o atracción por lo prohibido”, ha alcanzado a decir para entender por qué a una persona le puede mover el buscar a un preso y no parecerle lo que ha hecho cruel.

Es fuerte y serio. Yo no sabía que existía esta plataforma como tal y que tenía tanta acogida”, ha destacado la presentadora de la que ha dicho que es una de las noticias que más le ha sorprendido en los últimos tiempos.

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