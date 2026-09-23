'El tiempo justo' desvela, en exclusiva, la identidad del exmagistrado que se puso en contacto con Cintia Rocho

Alfonso Egea pudo hablar con Cintia Rocho , que le confirmó que se habían puesto en contacto con ella dos hombres: "Se identificó uno como magistrado y el otro como abogado"; pero no quiso desvelar la identidad de ninguno de los dos: "Esos nombres solo se los voy a decir a la Guardia Civil si me lo preguntan". 'El tiempo justo' ha descubierto el nombre de ese hombre que se identificó como magistrado y así lo ha revelado en exclusiva Alfonso Egea:

"Luis Sáenz de Tejada es la persona que le hizo el ofrecimiento en persona a la líder de la familia de los Rochos", ha asegurado el periodista. Ese es el cuarto nombre que completa el grupo de WhatsApp en el que estaban Leire Díez, Joaquín Parra y Javier Pérez-Dolset.

Alfonso Egea también ha explicado que Sáenz de Tejada, aunque se identificó ante Cintia Rocho como magistrado, ha sido expulsado de la carrera judicial: "Fue condenado a 2 años y 9 meses de prisión por violencia psicológica y amenazas a su mujer, esto le supuso la expulsión de la carrera judicial".

El periodista ha recordado que, en su llamada con Cintia Rocho, ella le reconoció que este exmagistrado colocó el nombre de más jueces sobre la mesa. "No solamente hablaron de Beatriz, hablaron de más magistrados: de doña Marta, de don Emilio... Me hablaron de Estela Reynolds que no sé quién es. Me hablaron de un montón de gente, de los jueces de la Audiencia... O sea, es que yo no sé la que querían montar".

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