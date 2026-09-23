Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, ha concedido una entrevista en ‘El programa de Ana Rosa’ asegurando que la ciudad ha perdido la libertad y la seguridad. Valora el cambio de dirección de las palabras del presidente del Gobierno sobre la situación y pide que se vuelva a la normalidad, algo que, a su juicio, pasa por el “retorno” de todas las personas que entraron en Ceuta y cree que hay hacerlo con la colaboración de Marruecos.

"Marruecos, por acción o por omisión, fue determinante en la invasión”

Sánchez habla ahora de “fallo” en los controles de Marruecos pero Vivas cree que es más: “La invasión no se hubiera podido producir sin la colaboración activa o pasiva de Marruecos (…) ¿Cómo se puede movilizar a 80.000 personas sin que se enteren las autoridades marroquíes? Es imposible, esta evidencia hace que lleguemos a la conclusión de que Marruecos, por acción o por omisión, fue determinante en la invasión”.

A su juicio, la “solución” tiene que venir “vuelta a la normalidad” y solo tiene un cauce: “Que todos los que entraron retornen a Marruecos con la colaboración de Marruecos". El presidente de Ceuta insistía en que se tienen que “emplear todas las capacidades” para lograr “la devolución inmediata y ordenada de todas las personas que llegaron”. Cree que esta es la teoría de la UE y también “debería ser la del Gobierno”.

“Si la estrategia que ha seguido el gobierno consiste en llenar Ceuta de campamentos, es una estrategia equivocada”, añadía Vivas, que pedía que se fije una fecha para la solución: “El gobierno no se atreve a dar una fecha para fijar la vuelta a la normalidad, prefiero que sean sinceros y den una cifra que nos podamos creer todos.

"Se está jugando con el porvenir de un pueblo, si naufraga Ceuta, naufraga España”, añadía y es que cree que si se convierten en una especie de campamento permanente, eso sería “la puntilla, la muerte para Ceuta”.