Horizonte 23 septiembre 2026

La magistrada ha solicitado personarse ante la Audiencia Nacional, según explicó el periodista, que aseguró contar con su autorización para relatar cómo está viviendo su familia las informaciones sobre un supuesto plan para intimidarla

La "línea roja" de la jueza Beatriz Biedma tiene que ver con su familia. Así lo aseguró Alejandro Entrambasaguas en 'Horizonte', donde relató una conversación con la magistrada que instruyó el caso del hermano del presidente del Gobierno. Según explicó, el impacto que las informaciones sobre un supuesto plan para intimidarla han tenido en sus hijas y en su madre ha sido determinante para solicitar su personación ante la Audiencia Nacional. "Hemos podido hablar con la juez Biedma y, de hecho, me ha autorizado de manera expresa que cuente esta noche aquí en Horizonte lo que hemos estado hablando con ella", anunció el periodista durante su intervención en el programa de Iker Jiménez. La familia, el motivo que habría llevado a Biedma a dar el paso Entrambasaguas trasladó que la magistrada lleva años afrontando situaciones difíciles por su trabajo, pero que lo sucedido ha alcanzado una esfera especialmente sensible: su entorno familiar.

"Lo que me ha trasladado la magistrada es que ella, en calidad de juez, aguanta todo. Y lleva muchos años aguantando todo", explicó. A continuación, concretó cuál habría sido el punto de inflexión: "Para ella ha habido una línea roja que ha sido el motivo principal por el cual ha decidido personarse en la Audiencia Nacional. Que ha sido su familia". Según su relato, tras conocerse el testimonio de una mujer que aseguraba haber recibido un encargo para intimidarla, Biedma regresó a casa y encontró una situación que la afectó especialmente: "Se encontró a sus hijas menores de edad llorando". El periodista añadió que, ese mismo día, su madre tenía "la tensión por las nubes". "Ella, su única motivación es evitar que su familia esté mal por todo esto", sostuvo Entrambasaguas, quien también aseguró que la jueza no tiene intención de rendirse. Las acusaciones de espionaje y el testimonio emitido en el programa Antes de relatar esa conversación, el periodista expuso las informaciones sobre un supuesto seguimiento a la magistrada y a personas de su entorno. Entrambasaguas atribuyó estas actuaciones a un grupo que vinculó con Leire Díez y aseguró que su objetivo era desacreditar a Biedma y acabar con la causa que instruía. El colaborador afirmó, además, que se habría recurrido a dos bandas de narcotraficantes para intimidarla o atentar contra ella. El programa también recoge declaraciones de Patxi López rechazando esas informaciones como "bulos" y "mentiras". 'Horizonte' reprodujo asimismo un testimonio obtenido por el equipo de 'El tiempo justo'. En él, una mujer aseguraba haber recibido la dirección de la magistrada y fotografías de sus rutinas: "Me mandaron la dirección de su casa, fotos de ella en su gimnasio".

Entrambasaguas cuenta en 'Horizonte' su conversación con la magistrada Beatriz Biedma.