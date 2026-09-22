Investigan la brutal agresión a una mujer en su tienda de campaña en Ceuta: "Fueron a por ella"

Vamos a ver 22 septiembre 2026

Denuncian falta de medidas y protección nocturna tras la última y brutal agresión a una mujer y su hija en su tienda de campaña en un asentamiento de Ceuta

Un nuevo episodio de tensión se ha registrado en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y ‘Vamos a ver’ ha querido estar en el foco de la noticia. Una agresión a una mujer que se encontraba en una tienda de campaña junto a su hija menor de edad ha mostrado la inseguridad que se está viviendo en los campamentos improvisados tras los desalojos de las playas de El Trampolín. Según lo que ha visto el reportero de ‘Vamos a ver’ y que ha contrastado con el testimonio de un testigo y trabajador de la zona, la víctima no habla español y presenta diversas lesiones visibles en el ojo, la cara y el cuello. El episodio violento tuvo lugar en torno a las tres de la mañana cuando un grupo de migrantes procedentes de la zona de la costa accedió a este asentamiento y llegaron “literalmente en busca de pelea”.

“Fueron a por ella. Esta es la realidad que también están sufriendo”, resalta el reportero que ha podido ver en persona las heridas de la víctima y el miedo que existe en este campamento por lo que sucede en él cuando se reduce la presencia de control. Reclaman vigilancia policial y militar En este asentamiento donde han ocurrido los hechos conviven actualmente decenas de personas en situación de vulnerabilidad extrema, alojadas en tiendas de campaña. Tal y como ha recalcado Mohamed, vecino y trabajador de la zona, en esta conexión en directo para ‘Vamos a ver’ faltan medidas de protección. “No tienen defensa de nadie, viven marginalmente en tiendas de campaña y la verdad es un peligro esto tanto para ellas como para sus hijos”. De acuerdo con las estimaciones que este ha facilitado a Patricia Pardo, Mohamed indica que habrá un grupo de 10 ó 12 menores y que allí no hay policías ni militares. “Están a expensas de que pase cualquier desgracia”, ha advertido en esta conexión en ‘Vamos a ver’.

Investigan lo que pasa por la noche en los campamentos en Ceuta: agresiones y mucha inseguridad