Investigan la brutal agresión a una mujer en su tienda de campaña en Ceuta: "Fueron a por ella"

Un nuevo episodio de tensión se ha registrado en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y ‘Vamos a ver’ ha querido estar en el foco de la noticia. Una agresión a una mujer que se encontraba en una tienda de campaña junto a su hija menor de edad ha mostrado la inseguridad que se está viviendo en los campamentos improvisados tras los desalojos de las playas de El Trampolín.
Según lo que ha visto el reportero de ‘Vamos a ver’ y que ha contrastado con el testimonio de un testigo y trabajador de la zona, la víctima no habla español y presenta diversas lesiones visibles en el ojo, la cara y el cuello. El episodio violento tuvo lugar en torno a las tres de la mañana cuando un grupo de migrantes procedentes de la zona de la costa accedió a este asentamiento y llegaron “literalmente en busca de pelea”.
“Fueron a por ella. Esta es la realidad que también están sufriendo”, resalta el reportero que ha podido ver en persona las heridas de la víctima y el miedo que existe en este campamento por lo que sucede en él cuando se reduce la presencia de control.
En este asentamiento donde han ocurrido los hechos conviven actualmente decenas de personas en situación de vulnerabilidad extrema, alojadas en tiendas de campaña. Tal y como ha recalcado Mohamed, vecino y trabajador de la zona, en esta conexión en directo para ‘Vamos a ver’ faltan medidas de protección. “No tienen defensa de nadie, viven marginalmente en tiendas de campaña y la verdad es un peligro esto tanto para ellas como para sus hijos”.
De acuerdo con las estimaciones que este ha facilitado a Patricia Pardo, Mohamed indica que habrá un grupo de 10 ó 12 menores y que allí no hay policías ni militares. “Están a expensas de que pase cualquier desgracia”, ha advertido en esta conexión en ‘Vamos a ver’.
La comunidad local reclama medidas de protección y soluciones habitaciones directas a través del CETI o de los recursos asistenciales para evitar que estas familias continúen desprotegidas ante posibles y nuevas agresiones.
Para saber cómo viven y en qué condiciones están en esos asentamientos y tiendas de campaña improvisadas, Mohamed ha descrito cómo es su realidad. “La Cruz Roja, les da una comida al día, sobre las 13:00 horas del mediodía. La que puede bajar al Trampolín cogen una bolsa y esa es la única comida que reciben”, ha advertido de una situación que resulta cada vez más preocupante.