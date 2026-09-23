Horizonte 23 septiembre 2026

El testimonio sanitario que ha traído el periodista Unai Cano cuestiona los datos que ha ofrecido el Poder Judicial de España de las agresiones en Ceuta

El programa ‘Horizonte’ ha investigado a partir del documento facilitado por el Poder Judicial de España que dice que “los órganos judiciales de Ceuta abrieron 37 procedimientos por agresión sexual entre el 30 de julio y el 14 de septiembre. El saber si esos números sobre abusos son reales es lo que ha salido a buscar el periodista de ‘La Gaceta’, Unai Cano, y este ha encontrado a partir del testimonio de un sanitario que hay una realidad muy distinta en los campamentos del CETI. La realidad de mujeres y niñas que están en tiendas de campaña en estos asentamientos es diferente de la que se está proyectando. Si el informe recoge que el número total de víctimas fue de 39, un varón y 38 mujeres, 14 de ellas menores de edad, este testimonio sanitario describe una situación de lo que está viendo y atendiendo donde estas cifras se quedan cortas.

Para entender por qué no es real esa cifra oficial con lo que realmente está sucediendo, el periodista Unai Cano ha destacado el gran problema: se están contando las denuncias, pero la situación que él ha visto en los campamentos de Ceuta muestra muchos perfiles que no tienen acceso a esas vías. “Son mujeres que necesitan ayuda. Muchas no tienen la capacidad de alimentarse o no saben cómo denunciar en un país que encima no es suyo o el miedo a las represalias que podría suponer eso”, ha explicado. El problema: solo se cuentan las denuncias Partiendo de ese contexto que ha visto y descrito a Iker Jiménez y Carmen Porter, el periodista de ‘La Gaceta’ ha optado por ver la forma en la que se puede dilucidar esto lo más correctamente. ¿Cuál es si indica que a nivel judicial no va a tener acceso a otros detalles? El buscar un perfil sanitario que cuente la realidad y el día a día que se están encontrando ellos. Y, lo que más ha sorprendido al periodista ha sido no solo ver una realidad muy diferente, sino también lo difícil que es dar con testimonios. “Es algo que es un poco tabú”, ha apuntado Iker Jiménez, resaltando que “no se atreven a dar la cara porque están sometidos a vigilancia”.

El periodista Unai Cano ha logrado el testimonio de una sanitaria que está trabajando en Ceuta