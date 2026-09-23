El programa ‘Horizonte’ ha investigado a partir del documento facilitado por el Poder Judicial de España que dice que “los órganos judiciales de Ceuta abrieron 37 procedimientos por agresión sexual entre el 30 de julio y el 14 de septiembre. El saber si esos números sobre abusos son reales es lo que ha salido a buscar el periodista de ‘La Gaceta’, Unai Cano, y este ha encontrado a partir del testimonio de un sanitario que hay una realidad muy distinta en los campamentos del CETI.
La realidad de mujeres y niñas que están en tiendas de campaña en estos asentamientos es diferente de la que se está proyectando. Si el informe recoge que el número total de víctimas fue de 39, un varón y 38 mujeres, 14 de ellas menores de edad, este testimonio sanitario describe una situación de lo que está viendo y atendiendo donde estas cifras se quedan cortas.
Para entender por qué no es real esa cifra oficial con lo que realmente está sucediendo, el periodista Unai Cano ha destacado el gran problema: se están contando las denuncias, pero la situación que él ha visto en los campamentos de Ceuta muestra muchos perfiles que no tienen acceso a esas vías. “Son mujeres que necesitan ayuda. Muchas no tienen la capacidad de alimentarse o no saben cómo denunciar en un país que encima no es suyo o el miedo a las represalias que podría suponer eso”, ha explicado.
Partiendo de ese contexto que ha visto y descrito a Iker Jiménez y Carmen Porter, el periodista de ‘La Gaceta’ ha optado por ver la forma en la que se puede dilucidar esto lo más correctamente. ¿Cuál es si indica que a nivel judicial no va a tener acceso a otros detalles? El buscar un perfil sanitario que cuente la realidad y el día a día que se están encontrando ellos.
Y, lo que más ha sorprendido al periodista ha sido no solo ver una realidad muy diferente, sino también lo difícil que es dar con testimonios. “Es algo que es un poco tabú”, ha apuntado Iker Jiménez, resaltando que “no se atreven a dar la cara porque están sometidos a vigilancia”.
El testimonio de esta sanitaria describe cuál es la realidad. “Evidentemente la están contabilizando día a día pero sí que pueden dar una aproximación y la aproximación que dan es bastante mayor de la que hemos conocido a través de las cifras que comparte la Fiscalía”, ha informado a partir de lo que ha conocido en esa entrevista.
“Una realidad tremenda”, ha destacado Iker Jiménez al conocer las palabras de esta sanitaria. Ella ha matizado que “todos los días llegan dos o tres agresiones sexuales”. Y eso hace que la cifra no cuadre con la que se ha dado a nivel oficial.
El periodista Unai Cano ha recalculado a partir de lo que ha conocido en este testimonio y los números son mayores de lo que se está hablando y siempre teniendo en cuenta las mujeres que se atreven a ir a que las atiendan. “No hablamos de 37, que sería una media de en torno a una cada día y medio, hablamos de más de dos”, ha explicado a partir de este este testimonio que ha entrevistado.