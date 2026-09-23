Vecinas de Ceuta, indignadas tras la expulsión de una diputada del PP al enseñar un gas pimienta: "Si la echan por mostrar con lo que nos protegemos, que nos echen a todas de aquí"

La presidenta del Congreso , Francina Armengol , h a expulsado esta mañana del hemiciclo a la diputada del PP Ana Vázquez después de que mostrara un espray de gas pimienta durante su intervención ante el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Vázquez utilizó el bote para denunciar la situación que, según defendió, viven mujeres y niñas en Ceuta. Armengol la llamó al orden y le pidió que abandonara la Cámara y entregara el espray, al considerarlo un arma conforme al Reglamento y la normativa. Vázquez sostuvo que estaba vacío y que está excluido por el ministerio de Sanidad: “Este es el símbolo de la falta de libertades de las mujeres y niñas ceutíes”.

La expulsión ha provocado la indignación entre vecinas de Ceuta con las que ha hablado 'El Tiempo Justo'. Ana, una de ellas, ha criticado la decisión: "Si la echan a ella por mostrar con lo que nos podemos proteger, que nos echen a todas de aquí". También ha explicado el motivo por el que lleva el espray: "Cuando salgo de casa y se me olvida, siento que me dejo lo más importante. Esto no lo digo yo sola, también le pasa a mucha gente con la que hablo". Además, ha preguntado: "Si es un arma, ¿por qué no han mirado las 85.000 armas que han metido los inmigrantes en Ceuta?".

Ana, vecina indignada de Ceuta que siempre lleva consigo un espray de gas pimienta: "Tengo miedo"

La preocupación de la población ceutí coincide con el debate sobre la seguridad. Los delitos han aumentado un 60% en Ceuta desde el pasado 31 de julio, cifra que ha dado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Ana ha descrito su miedo: "Tengo miedo, ya no solo por mi integridad física. ¿Qué va a pasar con mi negocio, con los médicos, con la sanidad que está colapsada o la policía que trabajan sin descanso?".

Isabel, otra vecina, sostenía un espray de gas pimienta mientras relataba para el programa la situación que atraviesan: "Tengo 69 años y no quiero que el miedo me deje metida en mi casa". Isabel además denuncia que, a pesar de no haber sufrido nunca un ataque directo, sí ha vivido episodios de tensión: "Te ven con una camiseta sobre Ceuta o una bandera española y te gritan, te apabullan y te intimidan diciendo que Ceuta es Marruecos".