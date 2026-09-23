Vecinas de Ceuta, indignadas tras la expulsión de una diputada del PP al enseñar un gas pimienta: "Si la echan por mostrar con lo que nos protegemos, que nos echen a todas de aquí"

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha expulsado esta mañana del hemiciclo a la diputada del PP Ana Vázquez después de que mostrara un espray de gas pimienta durante su intervención ante el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Vázquez utilizó el bote para denunciar la situación que, según defendió, viven mujeres y niñas en Ceuta. Armengol la llamó al orden y le pidió que abandonara la Cámara y entregara el espray, al considerarlo un arma conforme al Reglamento y la normativa. Vázquez sostuvo que estaba vacío y que está excluido por el ministerio de Sanidad: “Este es el símbolo de la falta de libertades de las mujeres y niñas ceutíes”.
La expulsión ha provocado la indignación entre vecinas de Ceuta con las que ha hablado 'El Tiempo Justo'. Ana, una de ellas, ha criticado la decisión: "Si la echan a ella por mostrar con lo que nos podemos proteger, que nos echen a todas de aquí". También ha explicado el motivo por el que lleva el espray: "Cuando salgo de casa y se me olvida, siento que me dejo lo más importante. Esto no lo digo yo sola, también le pasa a mucha gente con la que hablo". Además, ha preguntado: "Si es un arma, ¿por qué no han mirado las 85.000 armas que han metido los inmigrantes en Ceuta?".
La preocupación de la población ceutí coincide con el debate sobre la seguridad. Los delitos han aumentado un 60% en Ceuta desde el pasado 31 de julio, cifra que ha dado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Ana ha descrito su miedo: "Tengo miedo, ya no solo por mi integridad física. ¿Qué va a pasar con mi negocio, con los médicos, con la sanidad que está colapsada o la policía que trabajan sin descanso?".
Isabel, otra vecina, sostenía un espray de gas pimienta mientras relataba para el programa la situación que atraviesan: "Tengo 69 años y no quiero que el miedo me deje metida en mi casa". Isabel además denuncia que, a pesar de no haber sufrido nunca un ataque directo, sí ha vivido episodios de tensión: "Te ven con una camiseta sobre Ceuta o una bandera española y te gritan, te apabullan y te intimidan diciendo que Ceuta es Marruecos".