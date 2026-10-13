En boca de todos 13 octubre 2026

Nacho Abad entrevista a la candidata del nuevo partido de centro liberal Democracia 21

Representando a un partido que asegura no entrar en la segmentación de izquierdas o derechas, Miriam González, la candidata del nuevo partido Democracia 21, ha explicado en ‘En boca de todos’ cuál es su objetivo el próximo 29 de noviembre y ha respondido a las preguntas de Nacho Abad con mucha seguridad. Nace Democracia 21, un partido de centro liberal, con la Rocky Balboa española a la cabeza. Miriam González, su candidata a la presidencia del gobierno es abogada, de padres profesores, nació en Valladolid y a sus 58 años es madre de tres hijos y esposa de un liberal demócrata Nick Clegg, vice Primer Ministro del Reino Unido en 2010. Una mujer que busca abrirse un hueco en una batalla que hasta hace unos días era solo de hombres.

“¿Es Gibraltar español?”, ha sido la primera pregunta con la que le ha recibido Nacho Abad y ante la que ella se ha mostrado contundente de forma afirmativa y ha querido saber el motivo de su pregunta: “Las mujeres no pensamos igual que sus maridos, tenemos cerebro independiente y propio… Intentamos no hablar de Gibraltar, él habla de lo que quiere y yo de lo mío… hablaré con mi marido de lo que me de la gana, marquemos una línea roja”. Respecto a posibles pactos políticos de su partido, González ha marcado una única línea roja: “No me plantearía nunca un pacto con Bildu, soy de la generación del asesinato de Miguel Ángel y es una línea roja personal”. Respecto a un posible pacto con Podemos o VOX, la candidata de Democracia 21 ha explicado que ha llegado el momento de hacer una nueva política: “Venimos a abrir un nuevo ciclo en la política española y estar abiertos a todos con el diálogo, hay políticas en las que se tienen que comenzar a hacer acuerdos transversales… Lo normal es que todos los partidos hablen con todos, hay políticas, como la de la vivienda que necesita de todos”.