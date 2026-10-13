Mohamed Xamali, escritor e historiador marroquí, sobre la presencia de barcos en España el día del asalto masivo a Ceuta: "Las patrullas de ambos países cruzan a aguas del otro con frecuencia"

'El tiempo justo' ha hablado en directo con Mohamed Xamali, escritor e historiador marroquí, sobre la presencia de barcos en España el día del asalto masivo a Ceuta.

Durante la entrevista, Xamali ha explicado que estas incursiones no son necesariamente excepcionales, ya que forman parte de las operaciones de cooperación marítima entre los dos Estados. El historiador ha señalado que las patrullas de ambos países cruzan habitualmente sus respectivas aguas para perseguir embarcaciones utilizadas por las mafias o rescatar a personas en peligro: "En el estrecho, las patrullas de ambos países cruzan a aguas del otro con frecuencia". De este modo, ha situado el debate en la comunicación entre los gobiernos y no únicamente en la presencia de los buques.

Al ser preguntado por las razones por las que el asunto ha adquirido relevancia pública, Xamali ha apuntado a la proximidad de las elecciones y a la posible utilización política de estas declaraciones. El escritor ha considerado que la polémica podría responder a una estrategia para reducir los ataques de los partidos de la oposición contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Quedan siete semanas a las elecciones y se está intentando ganar un poquito de votos con este tipo de declaraciones".

Sus palabras se han producido después de que Sánchez reconociera que, durante los días 30 y 31 de julio, buques marroquíes navegaron por aguas españolas en el contexto de la crisis fronteriza. Este hecho ha reabierto el debate sobre la gestión de las relaciones bilaterales y la información que se traslada a la opinión pública.

Mohamed Xamali: "Quedan siete semanas para las elecciones y se está intentando ganar votos con este tipo de declaraciones"

Por otro lado, Xamali ha valorado la visita de los Reyes de España a Ceuta y Melilla, que ha generado malestar en Marruecos. Según ha explicado, el desplazamiento se interpreta en el país vecino como un gesto provocador, debido a la disputa histórica sobre la soberanía de ambas ciudades.

Además, ha mencionado que, en 1954, una visita de la monarca británica fue considerada una provocación por las autoridades españolas de la época. La entrevista ha finalizado con la posibilidad de que Marruecos reaccione en los próximos días, en un contexto marcado por la tensión diplomática y la necesidad de mantener la cooperación entre ambos países

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