Martínez Almeida se pronuncia tras el desalojo de la acampada en Sol: ''Me limito a constatar que allí ha habido agresiones sexuales y apuñalamientos''

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha valorado este miércoles en 'En boca de todos' el desalojo de la acampada que se había instalado en la Puerta del Sol , defendiendo la actuación policial y poniendo el foco en los incidentes registrados durante los días que duró la concentración.

Nacho Abad ha recordado que, durante el operativo de desalojo, los agentes de la Policía Municipal incautaron un total de más de 70 objetos peligrosos: cuchillos de grandes dimensiones, bates, martillos y sprays de gas pimienta, entre otros.

"Cuchillos de grandes dimensiones que no son necesarios para cortar un bocadillo", ha señalado Almeida, en referencia a las bromas que habían circulado en redes sociales sobre el supuesto uso culinario de dichos utensilios. "Lo que no encontramos es humus, pero cuchillos de grandes dimensiones y unos cuantos bates… armas peligrosas", añade el alcalde.

Además, ha sido contundente y se ha puesto serio al indicar lo que sí que le consta que ha ocurrido durante la acampada: "Me limito a constatar que ha habido agresiones sexuales y ha habido apuñalamientos".

Almeida afirma que han retirado 33 toneladas de residuos en Sol

Almeida también ha confirmado que el operativo de limpieza posterior al desalojo supuso la retirada de 33 toneladas de residuos y materiales acumulados en la emblemática plaza madrileña: "Se dice pronto, 33 toneladas de residuos y de cosas inútiles que había en Sol", afirma y reconoce que el Ayuntamiento está aún calculando el coste económico total de la operación para los madrileños.

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