Los grandes titulares de Alberto Núñez Feijóo en ‘En boca de todos’: “Jamás un miembro del Partido Popular le ha ofrecido dinero al señor Koldo García”

En boca de todos 09 noviembre 2026

Feijóo promete derogar las principales leyes de Sánchez, endurecer la política migratoria y construir un millón de viviendas

Alberto Núñez Feijóo, presidente y candidato del Partido Popular se ha sentado por primera vez frente a Nacho Abad para responder a las preguntas que están ‘En boca de todos’. Inmigración, vivienda, el accidente de Urda, la supuesta financiación a Koldo García, impuestos y, sobre todo, cómo será su gobierno con VOX. Tranquilo y muy seguro, el líder popular ha comenzado la entrevista hablando de Pedro Sánchez y confirmando que no es un triste, pero sí, lo está: “Sí, estoy triste, no se lo oculto, como los españoles que tienen un mínimo de respeto, mañana tenemos el funeral por las víctimas. Triste, ¿Yo? Si he tenido mucha suerte en la vida… Tengo un hijo de 9 años, no se puede estar mejor en lo profesional y lo personal…”.

“Estoy indignado y cabreado con Sánchez”, Feijóo ha acusado al presidente del Gobierno de “frivolidad e irresponsabilidad” ante los problemas del país y las víctimas de los accidentes ferroviarios. “La Ley Trans no respeta a la mujer”, El Partido Popular tiene en su programa la derogación de la ley trans, la ley de vivienda y las principales leyes del actual Gobierno. Anuncia una revisión profunda de la legislación aprobada por Pedro Sánchez y promete la construcción de un millón de viviendas para solucionar el problema de la vivienda. La promesa de Feijóo a policías y militares “Sí, sin matices, me he comprometido en los últimos años y lo llevo en el programa”, así de contundente se ha mostrado a la hora de confirmar que convertirá a todos las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en profesiones de riesgo.

En su promesa con la policía y la Guardia Civil, ha recordado que se ha comprometido a acabar con las mafias, que vivimos en una España mucho más insegura que hace ocho años y que tomara medidas judiciales con la recuperación de la prisión permanente revisable para determinados delitos de pederastia, violaciones reiteradas y asesinatos en los que se oculte el cuerpo de la víctima. Una ley antiokupación: en 48 horas se devuelve la vivienda Contundente y convencido de su viabilidad, Núñez Feijóo ha asegurado que acabará con el problema de la okupación en nuestro país: “Si una persona no tiene un título de propiedad o un título de arrendamiento, automáticamente será lanzado de ese edificio que está ocupado ilegalmente y se lo devolveremos a su legítimo propietario”.

“La migración será ordenada o no será”, el líder popular ha analizado cuál será su política migratoria, asegurando que será mucho más restrictiva que la actual y que para ello pedirá ayuda a la Frontex y a la Interpol porque hay que atajar el problema de raíz: “Lo que hay que evitar es la salida de los cayucos… Qué un español tenga que acreditar de dónde viene dentro de Europa es una vergüenza”. ¿De dónde va a sacar el dinero para cumplir con su programa electoral? Nacho Abad ha querido saber de dónde iba a sacar el líder popular el dinero que necesitaba para reconstruir una España que según su criterio está hundida y Feijóo le ha respondido con “En los primeros 100 vamos a presentar una auditoria de las cuentas del país… A partir de ahí, vamos a construir y a concretar… Este gobierno ha hundido los servicios públicos”, y ha prometido la creación de 500.000 puestos de trabajo. Quiere conocer la situación económica real antes de concretar sus decisiones presupuestarias. Una revisión que también realizará con las pagas y ayudas concedidas por el gobierno socialista: “Voy a revisar las subvenciones, los programas de gasto… A la gente que lo necesita, habrá que ayudarle, pero a la gente que no quiere trabajar, no… Lucharemos con el fraude en absentismo…”. Respecto a los últimos altercados violentos vividos en las principales ciudades de España, Feijóo ha anunciado un endurecimiento de las leyes por actos vandálicos y disturbios en las que existirán agravantes como llevar el rostro cubierto, la convocatoria por redes sociales o el uso de menores para evitar las penas. ¿Miedo o necesidad de que gobierne con VOX? Respecto al miedo o la necesidad que algunos posibles votantes manifiestan ante un pacto con VOX, Feijóo ha dejado claro que: “Tengo más experiencia que el resto de candidatos que se han presentado a gobernar España” y ha recordado su mandato en Galicia: “Allí no estaba VOX, estaba yo solo, veremos a ver lo que vamos a hacer aquí. Llevo toda mi vida preparándome para este momento”. Momento que ha aprovechado para cargar contra Sánchez: “España quiere a un presidente que sea decente” y poner en duda quién es más flojo de los dos, ante la falta de confirmación del presidente a un debate electoral en Mediaset: “¿Qué es eso de flojo? No salió contento en el último cara a cara… Lo de flojo se lo dejamos al presidente del gobierno más flojo intelectualmente que hemos tenido en España”.