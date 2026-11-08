Ana Rosa, del PSOE: "convocan a una huelga general mientras señalan a un obrero, a un maquinista fallecido como culpable filtrando sus últimas palabras"

La presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' no ha ocultado su indignación ante la decisión de Pedro Sánchez de no acudir al funeral en honor a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Urda, Toledo.

"Tras la tragedia de Urda, el Gobierno está mostrando una gran empatía... con Óscar Puente. En el mitin de Valencia parecía que la víctima del accidente había sido él. Todos coreando el nombre del exministro como si fuese Torres metiendo el gol del Mundial. El segundo gesto de empatía es que el presidente no va a ir a la misa con las víctimas, como si para ir a una misa hiciera falta ser católico. Se puede ser ateo e ir a misa. Ahora, nuestro presidente viene a decir que el accidente son cosas que pasan cuando asegura: "tragedias, desgraciadamente, hay". Y lo dice cuando la Fiscalía Europea rastrea 261 millones en contratos de Adif financiados por la Unión Europea en la línea de los accidentes. El presidente remató su discurso con otra trola cuando dijo: "Estuvimos con las víctimas, estuvimos acompañándolas, con sus familiares, con los heridos", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana. "Lo más surrealista es escuchar a la ministra de Trabajo decir que quiere formar parte de los piquetes contra sí misma"

La presentadora ha continuado: "¿Cómo puede decir eso si ni él, ni el exministro aclamado en el mitin han estado con los heridos ni un solo segundo? Eso sí, convocan a una huelga general mientras señalan a un obrero, a un trabajador, a un maquinista fallecido como culpable filtrando sus últimas palabras. Mañana hay huelga de maquinistas por las condiciones en las que trabajan en un servicio público con un mantenimiento nefasto del que, según el Gobierno, tiene la culpa Mariano Rajoy y un poco, Donald Trump. El Papa no, porque según Sánchez, aunque él no va a misa, León XIV lo votaría a él. Pasado mañana tenemos una huelga general inédita contra la oposición".

"Una huelga preventiva por lo que puedan hacer cuando ganen, una huelga contra las encuestas, que vaticinan el batacazo del Gobierno en las urnas. La estrategia del adelanto electoral les ha salido por la culata demoscópica. Lo más surrealista es escuchar a la ministra de Trabajo decir que quiere formar parte de los piquetes contra sí misma. Lo próximo será ver al ministro de Hacienda encadenándose contra los impuestos", ha sentenciado en directo.

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