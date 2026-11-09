Lucía Etxebarría denuncia estar siendo amenazada: "Claro que tengo miedo"

Lucía Etxebarría ha denunciado públicamente en 'Vamos a ver' las amenazas que recibe y ha confesado sentir miedo ante la escalada de intimidaciones que, según ha relatado, van mucho más allá de los insultos en redes sociales.

La escritora ha explicado que incluso instituciones como el Ayuntamiento que organiza su próximo acto cultural han recibido presiones, lo que ha obligado a reforzar la seguridad del evento con presencia policial.

Lucía reconoce tener miedo tras años de amenazas

Preguntada directamente por si tiene miedo, Lucía no ha dudado en reconocerlo: "Sí, un poco. Ya sé, ya sé, la verdad es que sí, porque pesa un poco". La escritora ha recordado que ya ha sufrido violencia física en el pasado: "Yo te recuerdo que a mí en la calle me agredieron cuatro veces, que gané un juicio, que eso pasó".

Etxebarría ha trazado una distinción clave entre lo que sucede en las redes y lo que llega a las instituciones: "Una cosa es lo que yo reciba en redes y otra lo que saben ellos, que ya es más. Cuando recibes, que lo está recibiendo el Ayuntamiento, ya es más serio. ¿Entiendes?".

La autora ha advertido de que el odio sembrado en Internet puede tener consecuencias reales: "Siempre esto acaba llegando a alguien que puede tener cualquier tipo de trastorno de personalidad al que esto sí le cala. Cuando empiezas a sembrar odio, algo aparece. Entonces, esa persona, cuando le dicen 'vete a por esta', sí va".

La entrevista ha sacado a relucir lo ocurrido en La Laguna, donde Etxebarría tuvo que participar por videoconferencia debido a las amenazas. Ante la posibilidad de que se repita la situación, la escritora ha sido tajante: "Me niego a volver a hacerlo por videoconferencia". Y ha añadido con pesar: "De hecho, he venido con una maleta. Es que para un acto cultural tengas que poner policía y seguridad… en 40 años de carrera yo no me he visto en esta jamás".

Lucía ha expresado también su empatía con los organizadores: "Me da pena por un ayuntamiento que hace un acto cultural de cultura y el propio ayuntamiento se encuentra con esto".

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