Alexia Rivas responde a Carlo Costanzia tras negar una cita con ella: "Hicimos match en una app"

Alexia Rivas no se ha quedado callada. La colaboradora de 'Fiesta' ha respondido en directo a Carlo Costanzia y a Alejandra Rubio después de que el italiano negara haber tenido una cita con ella, y lo ha hecho con una afirmación rotunda: "Hicimos match en una app".

Con estas palabras, Rivas ha dejado claro que el contacto entre ambos existió y que fue el propio Costanzia quien dio el primer paso cuando ella estaba recién llegada de 'Supervivientes'.

Alexia Rivas desvela cómo contactó con Carlo

La colaboradora ha explicado con detalle cómo se produjo el acercamiento con la pareja de Alejandra Rubio. Según ha contado Alexia Rivas, todo comenzó en una aplicación de citas donde ambos coincidieron. "Hicimos match en una app de famosos", ha afirmado, añadiendo que fue Carlo Costanzia quien mostró interés en quedar con ella.

Alexia ha insistido en que no tiene motivos para mentir sobre este episodio y ha lamentado que Costanzia haya optado por negar lo ocurrido. La colaboradora ha querido dejar claro que este encuentro se produjo antes de que Carlo comenzara su relación con Alejandra Rubio, por lo que no habría ningún tipo de deslealtad en lo sucedido.

La tensa relación entre Alexia Rivas y Alejandra Rubio