Exclusiva | 'Fiesta' accede al informe de la autopsia de Cristina 'La Veneno': "Hay signos de defensa y agresiones previas"

'Fiesta' ha tenido acceso en exclusiva al informe forense privado del doctor Luis Frontela sobre la muerte de Cristina Ortiz, 'La Veneno' , un documento que vuelve a agitar uno de los misterios más mediáticos de la crónica social española.

El reputado forense, famoso por su participación en el caso de las niñas de Alcàsser , sostiene firmemente que el fallecimiento no se debió a un infortunio, sino que tuvo un " origen violento y de carácter criminal" .

A diferencia de la autopsia oficial original, que determinó que la artista falleció en noviembre de 2016 debido a un accidente doméstico en su baño bajo los efectos de sustancias, las conclusiones de Frontela abren una vía radicalmente opuesta .

La clave de este dossier radica en el minucioso análisis de las marcas físicas presentes en el cuerpo de Cristina. Según el dictamen de Frontela, mostrado en 'Fiesta', la cantidad, localización y morfología de los hematomas hallados no coinciden con la dinámica de una simple caída, sino que revelan indicios de defensa y una presunta agresión previa.

El especialista forense describe lesiones compatibles con una lucha activa, lo que contradice frontalmente la resolución judicial inicial que descartó cualquier signo de criminalidad exterior y determinó el archivo definitivo de las actuaciones.

La revelación de este informe en 'Fiesta' de mano de Kike Calleja reaviva la incansable lucha de la familia de Cristina Ortiz, que lleva años exigiendo justicia y la reapertura formal del caso.

Aunque la Fiscalía y los tribunales mantuvieron en su momento que no existían pruebas concluyentes para cambiar la tipificación jurídica de la muerte, la aparición de estos detalles forenses en televisión reabre el debate público sobre si se investigó a fondo lo que ocurrió en aquel piso de Tetuán.

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