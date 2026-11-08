Mónika, hija de la gran Mayka Vergara, relata el infierno vivido tras su muerte: "Su afligido viudo se quedó con todo"

Mónika , hija de la fallecida Mayka Vergara , ha protagonizado uno de los testimonios más emotivos de 'Fiesta' al relatar en directo el calvario judicial que ha vivido durante quince años para intentar hacer valer el testamento de su madre.

Acompañada en plató por David Jiménez abogado y economista experto en cuestiones legales, la invitada ha desgranado cómo el viudo de su madre se apropió de todos los bienes familiares pese a que el testamento lo dejaba "perfectamente escrito".

Mónika ha explicado que la herencia de su madre, que en Madrid "hubiera sido un par de años", se convirtió en un proceso interminable al tramitarse en Marbella. "Tardé 15 años en solventarlo. Tuve que casi denunciar al juzgado. Puedo decir el número, Juzgado número 3 de Marbella. Llegué a ponerle una queja", ha relatado visiblemente afectada.

Según su testimonio, su madre dejó un legado claro a su viudo, pero este "entró en un domicilio por el artículo 33". Mónika ha descrito al hombre como su "famoso ocupa" y ha detallado que durante esos quince años ella y su hermana estuvieron manteniendo una vivienda y pagando el agua sin poder recuperar lo que les correspondía. "Al final, en el transcurso de estos 15 años perdimos todo mi hermana y yo", ha lamentado.

"Su nueva mujer luce las joyas de mi madre"