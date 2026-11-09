Belén Esteban responde a Rosario Mohedano tras llamarla "mala persona" en 'De viernes': "¿Tú te crees que yo de Rosario voy a hablar el día de mi cumpleaños?"

La polémica entre Belén Esteban y Rosario Mohedano ha vuelto a copar la actualidad televisiva de 'Vamos a ver ' . Tras las declaraciones de Rosario en el programa 'De viernes', donde la calificó de "mala persona" por un conflicto económico relacionado con una deuda de dinero en efectivo, 'Vamos a ver' ha abordado la respuesta de Belén Esteban, que ha coincidido con el día de su 53 cumpleaños.

Rosario Mohedano acusa a Belén Esteban de mentir sobre la cantidad prestada

El origen de la disputa se remonta a un viaje a Roma. Según se ha relatado en el programa, Rosario Mohedano atravesaba una ruptura sentimental y su madre, que era amiga de Belén Esteban, pidió que la acompañase en un viaje grupal para animarla. Durante ese viaje, Rosario llevaba tarjeta de crédito pero no dinero en efectivo, y Belén le prestó una cantidad cuyo importe exacto se ha convertido en el centro de la polémica.

En su intervención en 'De viernes', Rosario Mohedano relató cómo alguien presente en la conversación corrigió la cifra: "Dice mi madre 'no, esto se va a arreglar', porque he traído 200 euros, y alguien que la tiene delante dice: 'No son 200 euros, son 500 euros'". Rosario aseguró que Belén nunca le especificó la cantidad real: "Ella no me dice nunca ninguna cantidad. Ella me dice que son 200, 250 euros". Tras ese episodio, Rosario afirmó: "Yo la vi y dije: no la quiero como amiga".

Preguntada por las cámaras de 'Vamos a ver' coincidiendo con su cumpleaños, Belén Esteban ha evitado entrar en la polémica con Rosario Mohedano. "¿Tú te crees? ¿Tú te crees que yo de Rosario voy a hablar el día de mi cumpleaños?", ha respondido visiblemente molesta. "Tú te crees que hoy, 9 de noviembre, 53 castañas que me caen, que yo no bien llevada. Pues sí, muy bien", ha añadido con ironía.

Belén Esteban también ha confirmado que Carmen Borrego la ha felicitado por su cumpleaños: "Sí, me ha felicitado". Preguntada sobre si le ha hecho ilusión, ha reconocido: "Oye, pues sí, todas las felicitaciones hacen ilusión". Sin embargo, ha revelado que Belén no la ha invitado a la fiesta que tiene prevista: "No, no me ha invitado. No me ha invitado".

Antes de despedirse de los reporteros, Belén Esteban ha lanzado un mensaje enigmático: "Ya yo cuento la verdad, ¿eh? Ya yo cuento. Escuchadme. Es mi cumpleaños". La audiencia, por su parte, le ha regalado simbólicamente la "pulsión de Rosa Benito", ante lo que ha reaccionado con humor: "Ay, qué pesados sois, iros ya, venga, que os vais a constipar".

TODAS LAS NOTICIAS