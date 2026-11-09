Joaquín Prat, sobre la situación de la inmigración ilegal: "Vuelven a pagarse el billete en un cayuco jugándose la vida"

'El tiempo justo' ha abordado este lunes la llegada de vuelos chárter contratados por el Gobierno para trasladar inmigrantes desde Canarias hasta el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas . El reportero, desplazado a la Terminal 2 (T2) del aeropuerto, ha informado en directo sobre la operación, mientras en el plató se ha generado un intenso debate sobre la eficacia de las políticas migratorias y el porcentaje real de retornos.

Tras la conexión con el aeropuerto, el presentador ha evocado su propia experiencia profesional para contextualizar la situación: "Hace 20 años estuve yo con la cadena S en Senegal. El pueblo de San Luis, la ciudad de San Luis, que es la que está más al norte de Senegal, casi en la frontera de Mauritania. Allí llegaban esos vuelos chárter contratados por el Gobierno para llevar de vuelta a los inmigrantes, en aplicación de la ley de extranjería".

Además, a recordado que en aquellos vuelos viajaban "dos policías nacionales por cada inmigrante" y ha lamentado: "Veinte años, no ha cambiado nada. No se ha solucionado nada. No se habla de lo que sucede en los lugares de origen para evitar que todos quieran venir a buscarse la vida al continente europeo".

El momento de mayor confrontación en el plató se ha producido cuando uno de los colaboradores ha planteado abiertamente: "La pregunta es cuántos de ellos vuelven a su país de origen". Ante la réplica de otro tertuliano que ha defendido que "se ejecutan los procedimientos" y que el asilo "es un derecho amparado por la legalidad internacional", el colaborador ha insistido: "¿Tú te atreves a decir que la mayoría de los que están entrando en esos vuelos vuelven a sus países de origen?".

¿Cuántos inmigrantes regresan realmente a su país de origen?

El presentador ha intervenido con una descripción cruda del ciclo migratorio: "Llegan diez, vuelven a su país. Trabajan en el lugar donde les ha dejado el chárter fletado por el Gobierno durante dos, tres años para volver. Volver a pagarse el billete en un cayuco jugándose la vida gracias a las mafias o explotados por las mafias de la inmigración, porque para ellos es una enorme vergüenza tener que retornar a sus casas sin haber conseguido el viaje europeo", ha sentenciado en directo.

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