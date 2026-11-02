"Ha sido un milagro. Cuando llegó a Toledo nadie daba un duro por él. Nos dijeron que no nos hiciéramos muchas ilusiones. Y la verdad es que ayer pude hablar con él. Ya le he visto los ojos, está ya gastando sus bromas como siempre y nos ha quitado un peso tan grande de encima... En cuatro días esto es demasiado increíble para que sea cierto ", ha comenzado.

‘En boca de todos’ ha escuchado la milagrosa historia de Rafael . Su hija, Carmen , ha conectado con el programa en directo para contarnos cómo su padre ha sobrevivido a la tragedia de Urda viajando en el vagón ocho y cómo evoluciona actualmente en la UCI.

Acto seguido, Nacho Abad ha tomado la palabra para mantener unos minutos de charla con ella. "Mi padre iba en el vagón ocho del AVE, el primero que se chocó", ha apuntado Carmen. La joven ha aprovechado para destacar el papel de quienes ayudaron a su padre: "Salió, está vivo y Noelia fue una policía que se quedó con él dos horas manteniéndolo consciente. Mi padre decía todo el rato que quería dormir y ella estuvo ahí todo el rato".

El presentador le ha preguntado entonces a Carmen por las lesiones que le han quedado a su padre tras el accidente: "Mi padre llegó al hospital con una fractura de fémur y una fractura abierta de tibia, muchas brechas en la cabeza... Cuando le hicieron un escáner, vieron que presenta fractura del esternón, varias magulladuras en los pulmones... El pronóstico era muy malo".

Carmen pone música a su padre

Pero el paso de los días ha traído consigo buenas noticias. Como la propia Carmen ha contado, ya no está intubado: "Ayer cuando todavía seguía intubado, nosotros escuchamos mucho Extremoduro, Robe, y le puse la canción de 'Si te vas'. Le dije que le quería mucho y me apretaba fuerte la mano. Ahora ya está despierto. Se lo digo y me dice 'yo también'. Ya se lo puedo decir y que me conteste".

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