En boca de todos 29 septiembre 2026

El miembro de la Coordinadora Juvenil Socialista cuestiona la gestión de la expresidenta madrileña y reclama prohibir la especulación y expropiar a los especuladores

La protesta por la vivienda en la Puerta del Sol ha dado paso a un tenso intercambio en ‘En boca de todos’. Gonzalo, miembro de la Coordinadora Juvenil Socialista y uno de los jóvenes acampados, ha defendido sus reivindicaciones ante Nacho Abad y ha protagonizado un enfrentamiento con Cristina Cifuentes. Mientras él cuestionaba la actuación de las distintas administraciones, la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha reivindicado las medidas adoptadas durante su mandato. “No creo que estés para dar lecciones de nada y menos en vivienda”, le ha reprochado Gonzalo. Una crítica que Cifuentes ha respondido enumerando sus actuaciones al frente del Gobierno regional y defendiendo su derecho a intervenir en el debate. Críticas al Gobierno y también a Ayuso y Almeida La conexión ha comenzado con el mensaje de una pancarta que señalaba a PSOE y Sumar como responsables de la situación. Gonzalo ha acusado al Gobierno de no ofrecer una solución real a los problemas de acceso a la vivienda y ha cuestionado los resultados de la ley aprobada en 2023.

“No ha solucionado los problemas, es evidente, o sea, estamos aquí por algo”, ha afirmado. Según ha expuesto, los alquileres cada vez más elevados y la pérdida de poder adquisitivo afectan tanto a los jóvenes como al conjunto de la clase trabajadora. Pero el entrevistado ha insistido en que sus críticas también alcanzan a la derecha y a las administraciones madrileñas. “Ayuso y Almeida son igual de culpables”, ha sostenido, rechazando que su denuncia de la actuación del Ejecutivo central implique respaldar al resto de partidos. Cifuentes defiende su gestión y Gonzalo cuestiona su legitimidad Cristina Cifuentes ha intervenido reprochando al Gobierno el incumplimiento de sus compromisos en materia de vivienda. Gonzalo le ha respondido directamente: “Nosotros hemos sufrido también tus medidas en la Comunidad de Madrid”. La expresidenta ha defendido entonces su gestión. Según ha detallado, durante sus tres años al frente de la Comunidad se impulsaron ayudas al alquiler que beneficiaron a 15.000 familias, un parque de 200 viviendas de emergencia social y la entrega de 2.122 viviendas sociales, entre otras actuaciones. “¿Y tú de verdad te crees que todo esto ha solucionado el problema de la vivienda?”, le ha preguntado Gonzalo. Cifuentes ha replicado que esas medidas habían contribuido a solucionarlo y ha rechazado que se desacreditara su intervención: “Por supuesto que puedo hablar y además es mi obligación”.

Gonzalo y Cristina Cifuentes han protagonizado un acalorado debate.