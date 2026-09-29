Las exmonjas de Belorado han reaparecido en ‘Vamos a ver’ para equiparar su situación con el desahucio de Maricarmen. Tras haber sido expulsadas de la comunidad de las clarisas y notificadas de su desalojo del Monasterio de La Bretonera, en Belorado (Burgos), las religiosas han intervenido para mandar un mensaje de apoyo y explicar cómo se encuentran tras anunciar hace más de dos años su ruptura con la iglesia católica.
El programa ha recogido el comunicado que sor Paloma, clarisa de Belorado, ha enviado para manifestar su “solidaridad, apoyo y cercanía” hacia Maricarmen y hacia tantas personas que son desahuciadas. “Nosotras sabemos bien lo que es. Este año hemos sido desahuciadas de nuestro monasterio de Belorado y la situación que estamos enfrentando es muy difícil, es muy dura”, ha expresado en el vídeo que han colgado.
Aprovechando esta ventana y en representación de las exmonjas ha hablado en ‘Vamos a ver’ Sor Berit, quien, en primer lugar, ha señalado la diferencia de su caso con el Maricarmen. “La mayoría de desahucios se producen por cosas del alquiler o compras de grandes empresas y a nosotras nos han desahuciado por pensar diferente”, ha sostenido, aunque ha matizado que su desalojo se produjo por cuestiones ideológicas.
"Hemos sido desahuciadas por dar nuestra opinión sobre lo que está pasando en la Iglesia", Sor Berit, exmonja de Belorado
Al escuchar su reivindicación, Patricia Pardo ha recordado la fecha en la que se produjo su desalojo el monasterio y los motivos de este. “Fue el 12 de marzo de este año y se produjo porque ya no pertenecen a la comunidad de las clarisas”. Una observación que Sor Berit ha querido también matizar. “Nosotras hemos sido desahuciadas por nosotras por dar nuestra opinión sobre lo que está pasando en la Iglesia”.
Ante estas declaraciones, la presentadora le ha respondido por compararse con Maricarmen y señalar que su “situación procesal es distinta”. Además, ha añadido que se enfrentan a penas de doce años de cárcel por un delito de abandono a lo que la exclarisa ha preferido no entrar en detalles y dejar constancia de otro mensaje:
“Toda persona cuando es desahuciada pasa un proceso muy difícil en el que también necesita mucha ayuda. A veces esas necesidades de la persona no se tienen en cuenta cuando son desahuciadas. Que te dejen en la calle, sin nada. Nosotras nos unimos al sufrimiento de todas esas personas”, ha aclarado.
Para aclarar las dudas que hay en torno ellas y a la pregunta de dónde está viviendo ahora, sor Berit ha contado que “están viviendo en una casa particular de alquiler” y ha defendido que en ningún momento dejaron “abandonadas a las hermanas mayores”.
La religiosa ha desmentido que la casa en la que están viviendo sea de un familiar de una de ellas y que esa sensación de desamparo que ha vivido recientemente Maricarmen, ellas también la sintieron y que ese shock es “un trauma que se queda”. Para terminar, sor Berit se ha defendido dejando de manifiesto que “ninguno de los delitos que se nos acusan son verdaderos, es todo falso y orquestado”, ha asegurado.