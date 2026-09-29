Vamos a ver 29 septiembre 2026

Sor Berit, exmonja de Belorado, habla en directo en 'Vamos a Ver' tras manifestar que se sienten identificadas con el desahucio de Maricarmen y su situación

Las exmonjas de Belorado han reaparecido en ‘Vamos a ver’ para equiparar su situación con el desahucio de Maricarmen. Tras haber sido expulsadas de la comunidad de las clarisas y notificadas de su desalojo del Monasterio de La Bretonera, en Belorado (Burgos), las religiosas han intervenido para mandar un mensaje de apoyo y explicar cómo se encuentran tras anunciar hace más de dos años su ruptura con la iglesia católica. El programa ha recogido el comunicado que sor Paloma, clarisa de Belorado, ha enviado para manifestar su “solidaridad, apoyo y cercanía” hacia Maricarmen y hacia tantas personas que son desahuciadas. “Nosotras sabemos bien lo que es. Este año hemos sido desahuciadas de nuestro monasterio de Belorado y la situación que estamos enfrentando es muy difícil, es muy dura”, ha expresado en el vídeo que han colgado.

Aprovechando esta ventana y en representación de las exmonjas ha hablado en ‘Vamos a ver’ Sor Berit, quien, en primer lugar, ha señalado la diferencia de su caso con el Maricarmen. “La mayoría de desahucios se producen por cosas del alquiler o compras de grandes empresas y a nosotras nos han desahuciado por pensar diferente”, ha sostenido, aunque ha matizado que su desalojo se produjo por cuestiones ideológicas. "Hemos sido desahuciadas por dar nuestra opinión sobre lo que está pasando en la Iglesia", Sor Berit, exmonja de Belorado Al escuchar su reivindicación, Patricia Pardo ha recordado la fecha en la que se produjo su desalojo el monasterio y los motivos de este. “Fue el 12 de marzo de este año y se produjo porque ya no pertenecen a la comunidad de las clarisas”. Una observación que Sor Berit ha querido también matizar. “Nosotras hemos sido desahuciadas por nosotras por dar nuestra opinión sobre lo que está pasando en la Iglesia”. Ante estas declaraciones, la presentadora le ha respondido por compararse con Maricarmen y señalar que su “situación procesal es distinta”. Además, ha añadido que se enfrentan a penas de doce años de cárcel por un delito de abandono a lo que la exclarisa ha preferido no entrar en detalles y dejar constancia de otro mensaje:

El comunicado que sor Paloma, clarisa de Belorado, ha enviado para mostrar su apoyo a Maricarmen