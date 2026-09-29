Formentera, el paraíso que puede convertirse en la nueva Ceuta: "Todos los inmigrantes que entra, se quedan"

Las islas Pitiusas, Ibiza y Formentera, han registrado este año un récord histórico de llegada de pateras cuando todavía quedan más de tres meses para terminar el año. Hasta ahora, 195 embarcaciones han alcanzado las islas con más de 3.200 inmigrantes a bordo, principalmente en Formentera, aunque también se han producido llegadas a Ibiza.

Solo en los últimos 25 días, 42 pateras y 685 personas han llegado a las Pitiusas, la cifra mensual más alta conocida. Esta situación ha provocado una fuerte presión sobre los servicios de atención y acogida. Las imágenes de embarcaciones abandonadas, personas llegando a las playas y dispositivos policiales se han repetido durante las últimas semanas. Formentera, tradicionalmente conocida por su actividad turística, se ha convertido también en una de las principales puertas de entrada de la inmigración irregular en España.

Los vecinos han explicado cómo las llegadas han cambiado la vida cotidiana de la isla. Pepe Maysi, vecino y empresario de Formentera, ha contado en 'El Tiempo Justo' que los días de buen tiempo generan preocupación entre los residentes: "Solamente hay dos o tres días de buen tiempo y ya todos nos preparamos porque sabemos que va a haber entrada".

Según su testimonio, muchas personas han salido caminando desde las playas y se han dispersado por la isla hasta que han sido localizadas por la Policía. También ha señalado el impacto medioambiental de las embarcaciones abandonadas en zonas de difícil acceso: "Dejan el barco tirado contra las rocas, el motor se hunde y quedan manchas de gasolina, aceites, garrafas y botellas". Además, ha explicado que los recursos disponibles se han visto desbordados, especialmente por la atención a los menores que han quedado bajo tutela en la isla.

Pepe Maysi, vecino y empresario de Formentera: "Dejan el barco tirado contra las rocas, el motor se hunde y quedan manchas de gasolina, aceites, garrafas y botellas"



La presión migratoria también ha afectado a los servicios públicos y a los cuerpos de seguridad. Formentera, que cuenta con menos de 10.000 residentes, está tutelando a más de 200 menores, según los datos aportados por Pepe Maysi, una situación que supone un importante esfuerzo económico y logístico.

Este empresario ha expresado además su preocupación por el futuro de la isla: "Nuestro miedo es que, en un futuro, y parece que no es muy lejano, podamos llegar a ser la segunda CeutaQ". Mientras las llegadas continúan, las autoridades y los vecinos afrontan un fenómeno que ha crecido rápidamente y que ha convertido las costas de Ibiza y Formentera en un punto habitual de las rutas migratorias del Mediterráneo.