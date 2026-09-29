Ana Rosa, ante las medidas del Gobierno en vivienda: "El decreto Maricarmen también se podría llamar Decreto Frankenstein"

La negociación del decreto de vivienda que Pedro Sánchez quiere aprobar en pocas horas para tratar de paliar el mayor problema que tiene los españoles ha ocupado buena parte de 'El Programa de Ana Rosa'.

Durante toda la emisión, Ana Rosa Quintana ha criticado lo poco o nada que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez durante todos estos años para tratar de poner medidas que solucionen esta grave situación.

"El problema de la vivienda no se soluciona con un decreto que se apruebe de un día para otro", ha analizado la presentadora.

"Llegó el Día D, el día del decreto. El decreto Mari Carmen. En realidad debería llamarse el Decreto Milagro, porque en un día se va a arreglar lo que no se ha hecho en ocho años. En un día se van a construir las 750.000 viviendas que hacen falta en nuestro país, según el Banco de España, y un millón de casas en los dos próximos años. En un día se van a liberalizar los miles de metros cuadrados que se necesitan para construir todas esas viviendas y se va a cubrir el déficit de 300.000 casas en alquiler. En un día se va a agilizar la burocracia infernal que tenemos en este país para que los trámites urbanísticos sean asequibles", ha dicho Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa, de Pedro Sánchez: "Solo falta que dé el próximo mitin metido en una tienda canadiense frente a la Puerta del Sol"

La presentadora ha continuado analizando: "En un día se van a poner de acuerdo Gobierno central, Comunidades y Ayuntamientos, algo que no ha ocurrido en décadas. Este Decreto Milagro va a conseguir que a partir del Consejo de Ministros de hoy baje el precio de los alquileres, que no haya desahucios y además van a conseguir que se alquile viviendas a jóvenes, a mayores y a personas vulnerables a coste cero porque los caseros con viviendas vacías van a abrir sus casas de par en par ante la seguridad jurídica que tendremos a partir de mañana. Gracias a este decreto, los okupas se irán de alquiler y pagarán sus facturas. El Decreto Mari Carmen también se podría llamar Decreto Frankenstein. Para que se apruebe tiene que contar con los votos de... atención: El PSOE, Sumar, Podemos, Junts, el PNV, ERC y el BNG. Si Junts y Podemos votan un mismo decreto en materia de Vivienda todo es posible, es posible incluso que Sánchez algún día diga la verdad".

"Con Ceuta también nos mintieron. Lo reconoce ahora el Delegado del Gobierno, al que han dimitido. No hubo sobres lacrados, pero sí hubo avisos al ministro del Interior sobre el riesgo de avalancha. Pero para Marlaska, dimitir sigue siendo un nombre ruso. Nadie va a dimitir por la acampada en Ceuta ni por la acampada en Sol. De hecho, Sánchez ya está utilizando las tiendas de campaña para hacer campaña. Solo falta que dé el próximo mitin metido en una tienda canadiense frente a la Puerta del Sol", ha sentenciado en directo.