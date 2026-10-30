Según nos explicó Sheila entre lágrimas, cuando iban a rescatar a su padre de dentro del vagón, él pidió que sacaran primero a su esposa, quién en estado muy grave no paraba de pedir que atendieran a su marido: “Mi marido, mi marido” . Mientras que su padre se debatía entre la vida y la muerte en la UCI del Hospital de Toledo, nadie sabía dónde estaba Toñi. Por suerte, Antonio fue operado y su diagnostico fue mejorando, pero nadie podía responderle a la pregunta de dónde estaba su esposa.

Toñi y Antonio , los padres de Sheila viajaban juntos en el vagón número 7 del AVE rumbo a Sevilla para disfrutar de un viaje que le habían regalado sus hijos . Un matrimonio de enamorados que vio como su vida se rompía en un segundo cuando el tren en el que viajaban impactaba por detrás a un tren Iryo y se producía el mayor accidente ferroviario de la historia de nuestro país .

Tan solo 24 horas después de que Sheila pidiera desesperadamente saber dónde estaba su madre en ‘En boca de todos’ , Clara Murillo nos ha dado la triste noticia del fallecimiento de Toñi y nos ha leído una desgarradora carta que la joven le ha escrito a su madre, una de las pasajeras del vagón número 7 del AVE que impactó contra el Iryo en un terrible accidente en Urda (Toledo) .

Desgraciadamente, el jueves 29 de octubre por la tarde, Sheila recibía la terrible noticia del fallecimiento de su madre y rota de dolor, pedía a Clara Murillo que leyera públicamente una carta que había escrito para ella:

“No sé qué hacer con todos los días que nos quedaban juntas ni cómo se vuelve a casa cuando el mundo se ha terminado y fuera sigue viviendo la gente como si nada, pero papá, joder mamá, papá… Porque nosotros hemos perdido a nuestra madre, pero papá ha perdido su vida entera, su casa, su compañera, su niña… Y hasta en aquel tren mamá, hasta cuando todo se venía abajo, él solo pensaba en ti. Hizo todo lo que pudo por protegerte, pidió que te sacaran antes que, a él, porque incluso estando herido, incluso sin saber qué iba a pasar, seguía siendo tú lo primero y lo único en lo que pensaba.

Qué manera tan brutal de querer a alguien. Y qué injusticia que un amor así no haya podido salvarte. No sé cómo se le explica a un hombre que tiene que seguir viviendo cuando se le ha ido la persona que le daba el motivo para vivir. ¿Cómo se supera eso, mamá? ¿Cómo se le pide que sea fuerte si lo que le daba fuerza eras tú?

Papá va a recuperarse, te lo prometo. Voy a estar a su lado y voy a cuidar de Cris, voy a abrazarla cuando te necesite, aunque yo también esté buscándote. No sé ser tú, mamá. No sé cómo se sostiene todo esto sin ti. Y tengo un miedo terrible. Vamos a volver a reír, mamá, no sé cuándo ni sé cómo, pero vamos a hacerlo por ti. Ojalá todo el mundo pudiera ver que mis padres se quisieron de una manera que algunos no llegarían a conocer ni viviendo cien años, que ni siquiera en el peor momento papá dejó de elegirte. Y que ahora nos toca a nosotras enseñarle a vivir sin ti, cuando ni siquiera nosotros sabemos si podremos hacerlo.

No sé qué voy a hacer con tu ausencia, pero sí que voy a hacer con tu amor. Voy a gastarlo en cuidar a los nuestros. Y cuando nadie me vea, voy a seguir siendo tu niña, la que todavía necesita que su madre le diga que todo va a salir bien. Te quiero, mamá, y me lo estoy callando”.

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