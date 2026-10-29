Francisco, superviviente de Urda: "Yo elegí la silla y el vagón adecuado, pero una vida no puede depender de la suerte

Sacando fuerzas de donde no las hay y solamente 24 horas después de sobrevivir a la tragedia ferroviaria de Urda, Toledo, Juan Francisco se ha sentado en el plató de 'El tiempo justo' para pedir explicaciones y mostrar todo su apoyo a las familias de las víctimas y heridos que no tuvieron la misma suerte que él.

Visiblemente magullado, Juan Francisco ha asegurado encontrarse peor que ayer y con el "corazón encogido". "Ayer no era consciente del drama. Aunque has visto cosas terribles, no has terminado de aterrizar. Cuando te toca vivirlo, te cambia el concepto en el que creías que estabas. Hoy, con toda la información que estamos recibiendo, es me estoy dando cuenta del impacto y de la dimensión de lo sucedido", ha comenzado.

Juan Francisco, superviviente de Urda: "La vida de nadie puede depender de una cuestión de suerte"

Este superviviente del AVE ha reflexionado en directo: "Ahora me pregunto el por qué. Por qué tenemos que vivir esto ni nosotros ni nadie. Todos decimos que cómo es posible que tengamos 69 fallecidos por culpa de no haber previsto que esto podía pasar".

"Te cuestionas todo y todavía no he encontrado ninguna respuesta. Me pregunto si este sistema es válido y podemos confiar en los servicios que creo que nos merecemos. No sabemos si no funciona porque alguien no permite que funcione o porque algo no deja que funcione. Aquí hay alguien o algo que no ha complicado con lo que te toca y lo que no puede ser es que tu vida dependa de qué silla escojas. La vida de nadie puede depender de una cuestión de suerte", ha dicho visiblemente afectado.

"Una tragedia natural no se puede evitar, pero esto sí que se puede evitar", ha denunciado ante la atenta mirada de Joaquín Prat.

TODAS LAS NOTICIAS