Sheila pide desesperada ayuda para localizar a su madre: “Salió con vida del tren y se la llevaron en camilla”

Desesperada y casi sin poder articular palabra, Sheila nos ha pedido ayuda para poder localizar a su madre, una de las pasajeras de los trenes colisionados el pasado 28 de octubre en Urda (Toledo). Sus padres viajaban juntos, su padre está grave en la UCI, pero su madre salió con vida del tren, le pusieron una pulsera roja y se la llevaron supuestamente al campamento, pero no han vuelto a saber nada de ella.

Desde las puertas del Hospital de Toledo, Clara Murillo, reportera de ‘En boca de todos’ ha dado voz a Sheila, una joven desesperada cuyos padres viajaban en uno de los trenes del grave accidente ferroviario sucedido en el trayecto Madrid-Sevilla. Desesperada, ha pedido ayuda para localizar a su madre, que salió con vida de uno de los trenes.