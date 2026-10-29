Sheila pide desesperada ayuda para localizar a su madre: “Salió con vida del tren y se la llevaron en camilla”

Desesperada y casi sin poder articular palabra, Sheila nos ha pedido ayuda para poder localizar a su madre, una de las pasajeras de los trenes colisionados el pasado 28 de octubre en Urda (Toledo). Sus padres viajaban juntos, su padre está grave en la UCI, pero su madre salió con vida del tren, le pusieron una pulsera roja y se la llevaron supuestamente al campamento, pero no han vuelto a saber nada de ella.
Desde las puertas del Hospital de Toledo, Clara Murillo, reportera de ‘En boca de todos’ ha dado voz a Sheila, una joven desesperada cuyos padres viajaban en uno de los trenes del grave accidente ferroviario sucedido en el trayecto Madrid-Sevilla. Desesperada, ha pedido ayuda para localizar a su madre, que salió con vida de uno de los trenes.
Según ha podido explicar llena de dolor, sus padres viajaban en el tren. Su padre está ingresado en la UCI del hospital y ha tenido que ser operado de gravedad, pero en estos momentos está estable y no para de pregunta dónde está su esposa. El hombre asegura que antes de ser evacuado del tren, pidió que sacaran a su esposa, a la que se llevaron en una camilla con una pulsera roja y que estaba con vida: “Hizo que la sacaran a ella primero y solo sabemos que le pusieron una pegatina roja, que la iban a llevar al campamento y no sabemos nada más… Mi padre me dijo que estaba viva y que decía: ‘Mi marido, mi marido todo el rato”.
Desde ese momento, nadie ha tenido ninguna noticia de su madre. Se llama Antonia Barba Soler, Toñi. Han estado llamando a todos los hospitales, la Guardia Civil, pero no tienen ningún tipo de noticia y están totalmente desesperados: “Puede que se haya quedado inconsciente y no sepan quién es”.