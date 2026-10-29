Ana Rosa, más contundente que nunca con Sánchez tras el accidente de Urda: "Si no dimite, cese a Puente"

El 28 de octubre del 2026 pasará a la historia más triste de España. El accidente ferroviario de Urda, el segundo en nueve meses, ha roto la vida de muchas personas. 'El Programa de Ana Rosa' daba en directo la noticia, algo que tampoco podremos olvidar.

Solamente 24 horas después de este trágico accidente, Ana Rosa Quintana ha hecho una de sus reflexiones más emotivas. En ella, la presentadora ha dedicado unas palabras a las familias, pero también ha condenado la gestión del gobierno de Pedro Sánchez.

"Eran las 8:53 de la mañana cuando en el kilómetro 118 de las vías de Urda se pararon los relojes. De nuevo, nuestros trenes descendieron al corazón de las tinieblas. El horror. Salieron volando los asientos, también las maletas, y cada maleta llevaba el equipaje de una historia. Detrás de cada ventana rota hay un rostro. Como esa madre que se dirigía a la boda de su hija. Un chico que iba a Utrera a descansar con su familia. Un funcionario que iba con un compañero que le vio morir. Y Antonio, el maquinista, hijo y nieto de ferroviarios, que no soltó los mandos hasta el final junto a su alumno, sabiendo que no sobrevivirían. Pienso en las últimas llamadas. En las cosas que nunca se dijeron y que ya nunca podrán decirse. Las madres llamaron para escuchar la voz de sus hijos. No puede ser que los trenes se hayan convertido en una ruleta rusa", ha arrancado la presentadora.

Ana Rosa Quintana, tras el accidente ferroviario en Urda, Toledo: "Dicen que no es el momento de hacer política, el problema es que no se hizo política cuando era el momento"

"Hoy se cumplen dos años de la dana y ahora 68 personas también han perdido sus sueños. Y de nuevo, la solidaridad: colas para donar sangre, vecinos con llevando a víctimas al hospital y farmacéuticos repartiendo medicamentos. Y también pienso en el déficit de 3.600 millones de euros en infraestructuras ferroviarias. Y recuerdo al ministro diciendo tras el accidente de Adamuz que "la posibilidad de otro accidente es limitadísima". Puente insinúa que hubo un fallo humano. Si hubo un fallo humano es porque antes hubo fallos técnicos, y si hubo fallos técnicos es porque hubo falta de mantenimiento, y si hubo falta de mantenimiento es porque no ha habido inversión, y si no ha habido inversión es porque ha habido una mala gestión y si ha habido una mala gestión es porque ha habido una negligencia del ministro, y si ha habido una negligencia es porque el presidente lo ha mantenido en su puesto", ha continuado en directo.

Ana Rosa se ha mostrado más contundente que nunca en el final de su reflexión: "Este es el fallo humano. Dicen que no es el momento de hacer política, el problema es que no se hizo política cuando era el momento. Y ahora buscan un culpable. Ministro, aclare lo que ha pasado, y después, dimita. El presidente dice que dos accidentes de este tipo en menos de un año es inasumible. Pues asúmalo, y si no dimite, cese a Puente. La campaña del amor se ha convertido en la campaña del horror".

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