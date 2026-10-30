Ana Rosa Quintana y Borja Sémper (PP) recuerdan a Fátima Báñez: “Cada vez que me ha pasado algo, estaba pendiente”

69 personas han muerto en el accidente de tren ocurrido en Urda (Toledo). Borja Sémper, portavoz nacional del PP, abordaba en 'El programa de Ana Rosa' la situación, recordaba junto a la presentadora a la exministra Fátima Báñez, fallecida en el accidente, y apuntaba que el hecho de que Óscar Puente dimita "ya es irrelevante".

El portavoz tenía unas palabras de recuerdo para los fallecidos y de apoyo para sus seres queridos. De Fátima Báñez destacaba que era "buena amiga", también una "profesional extraordinaria" y que su excelencia hizo que esto "no se le subiera a la cabeza".

Ana Rosa Quintana asentía ante sus palabras y recordaba que Fátima "era la primera que preguntaba" o que estaba pendiente de ella cuando le ocurría algo, como le pasó con su enfermedad, a pesar de que no tenían una amistad estrecha: "Estaba pendiente".

"Que Óscar Puente dimita ya es irrelevante"

"¿Tú entiendes que no haya dimitido el ministro?", preguntaba Ana Rosa pero Borja Sémper cree que ya no importa: "Ya es irrelevante, que le ministro dimita no responde a una asunción de responsabilidad política o a un criterio moral, depende un cálculo partidista, de un cálculo electoral".

"Es irrelevante porque le trasciende, hay una responsabilidad superior", aseguraba Sémper y añadía: "De quien ha creado una política tóxica de enfrentamiento, de ministros tuiteros, quien ha politizado todo hasta lo que no debería como responsabilidades técnicas".

En su opinión, estos últimos años serán recordados por cosas como "el enfrentamiento" pero también por cómo "el poder político ha dado su peor cara y lo digo desde el dolor y la contención, me está costando mucho contenerme, pero tenemos que ser responsables y conscientes del dolor. Estamos de luto pero políticamente sí podemos hablar y expresar indignación".

"Todo se terminará por saber, pero esto es indecente e inmoral", decía Sémper, que concluía: "Esto tiene un nombre y se llama Pedro Sánchez".