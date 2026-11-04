Manu Carreño no duda en elogiar la actitud de Raphinha acordándose de Jesús de Miguel: "No había ganas de celebración"

El presentador ha comenzado poniendo el foco en los impresionantes registros del brasileño. "Estamos empezando noviembre y lleva 19 goles ", ha recordado, poniendo en valor que haya alcanzado esa cifra en apenas 13 partidos: 15 tantos en Liga y cuatro en Champions. Raphinha firmó un doblete ante el Aston Villa y volvió a demostrar que atraviesa un momento espectacular , pero ni siquiera una actuación así consiguió cambiar el ambiente que se respiraba. "Ayer marcó dos en la victoria del Barça, pero ni aun así, con ese doblete, con esa victoria y esos números, había ganas de celebración ", ha explicado Carreño.

El FC Barcelona consiguió una contundente victoria por 3-0 ante el Aston Villa , pero hubo algo que estuvo por encima del resultado y de cualquier celebración. La noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, había conmocionado al mundo del fútbol y también había dejado tocado al vestuario azulgrana. Una situación que explica perfectamente la imagen que dejó Raphinha sobre el césped y que Manu Carreño ha querido destacar este miércoles en su editorial de ElDesmarque en Cuatro .

Raphinha se acuerda de Jesús de Miguel

Y es que la cabeza de muchos estaba lejos del terreno de juego. Jesús de Miguel falleció después de sufrir un gravísimo accidente durante el encuentro entre el Tenerife y el Andorra. La noticia provocó una enorme conmoción y numerosas muestras de cariño desde todos los rincones del fútbol. El propio Barcelona quiso sumarse a los homenajes y tuvo varios detalles durante su partido europeo. El Spotify Camp Nou guardó un minuto de silencio en memoria del futbolista y desde la UEFA prescindieron del habitual himno de la Champions como muestra de respeto. Un gesto que reflejó que, aquella noche, había cuestiones mucho más importantes que el resultado.

Raphinha también quiso acordarse del delantero. El brasileño, que fue uno de los grandes protagonistas del triunfo azulgrana, no escondió su tristeza y dejó claro que lo sucedido había condicionado por completo sus sensaciones. Su reacción después de marcar, sin grandes celebraciones ni gestos de euforia, fue especialmente significativa. Posteriormente, al atender a los medios, mandó fuerza a la familia del jugador y reconoció que no era un buen día para hablar de fútbol. Hansi Flick también tuvo que explicar el estado anímico de su futbolista, dejando claro que su comportamiento estaba relacionado con la triste noticia y no con un supuesto enfado.

Manu Carreño ha querido poner precisamente el foco en esa imagen. "Así reaccionó después de su primer gol, y es que ayer su cabeza, como la de muchos, estaba en Tenerife", ha sentenciado el periodista. Un editorial que conecta la extraordinaria temporada de Raphinha con una muestra de humanidad que fue mucho más allá de los números. Porque el Barcelona ganó, el brasileño volvió a marcar por partida doble y los registros siguen creciendo, pero esta pasada noche el fútbol pasó a un segundo plano. La actitud del jugador y los detalles del club recordaron que, por encima de cualquier competición, también hay espacio para la solidaridad y el respeto.