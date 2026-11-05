Buscan al ladrón de tapas de váter: "Me ha robado en mis dos bares"

Antonio , propietario de Bar Cruz y Bar Contreras , dos establecimientos situados en la provincia de Cádiz , ha denunciado en una entrevista en 'Vamos a ver' el insólito robo en serie de las tapas de las cisternas de los baños de sus locales.

Según ha relatado el hostelero, un individuo desconocido ha sustraído las piezas de ambos bares el mismo día, en un intervalo de apenas 20 minutos, y ha afectado también a otro establecimiento de la zona.

El modus operandi del ladrón de tapas de cisterna

Según las imágenes de las cámaras de seguridad, el individuo ha llegado al primer bar vestido con botas de trabajo, pantalón gris, camisa blanca y chaleco. Ha desayunado con normalidad en la barra, ha pagado y ha entrado al baño. Dos minutos después ha salido con las manos en los bolsillos, ocultando bajo el chaleco la tapa de la cisterna del aseo.

A un kilómetro de distancia le esperaba su segundo objetivo: el otro bar de Antonio. De camino, según muestran las grabaciones, se ha cambiado de ropa —fuera la camisa blanca y dentro un polo verde— en lo que parecía un intento de pasar desapercibido. En este segundo local ha pedido solo un café, ha entrado al baño y ha vuelto a salir con la misma postura: manos en los bolsillos y una nueva tapa de cisterna como botín.

Además, el robo no se ha limitado a sus establecimientos. Antonio ha confirmado que el mismo día el individuo también actuó en el bar de un compañero del pueblo: "De mis bares, dos, pero en el mismo día también se llevó la de otro compañero de aquí, que tiene también un bar aquí en el pueblo. Y también se llevó la suya".