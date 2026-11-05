Leila León ha querido dar un fuerte golpe sobre la mesa después de todo lo que se ha estado diciendo sobre ella durante las últimas semanas. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ contesta a quienes la acudan de “abandonar a su perro” y desmiente a Atamán . La canaria ha sido muy clara al contestar a esta polémica en la que se ha visto envuelta, en ‘Muy yo’ . ¡Dale al play y no te pierdas el capítulo completo !

Cansada de estar siempre situada en el ojo mediático, la creadora de contenido ha afrontado todos los comentarios que se han hecho sobre ella respecto a su partida a Madrid, dejando a su perro en Gran Canaria. Tras su dolorosa despedida, no ha dejado de recibir críticas antes las que no se ha quedado callada. Una vez más, la influencer explica el motivo real por el que no se lleva a su perro.

“Ni lo estoy abandonando, ni lo estoy dejando en una perrera, ni lo estoy tirando en la calle”, ha asegurado al desvelar cuál es el paradero de su perro. La canaria asegura que no se trata de algo “tan difícil de entender” y confiesa: “He hecho lo mejor para él y para mí”.

“Bastante me ha dolido tener que irme y dejarlo ahí como para tener que aguantar lo que tengo que leer”, se sincera al defenderse de todo lo que se ha dicho sobre ella. La influencer explica que está cansada de que la gente se invente cosas y cuenta la verdad de lo que está sucediendo.

Leila León desmiente las declaraciones de Atamán: “Lo sabe perfectamente”