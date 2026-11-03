Las pistas que apuntan a una posible crisis entre Edurne y David de Gea

‘En todas las salsas’ ha puesto sobre la mesa el posible bache que estaría sufriendo una de las parejas más conocidas del panorama nacional. Anna Gurguí ha sido la encargada de sacar a la luz las pistas que apuntan a una crisis en la que estarían sumidos Edurne y David de Gea , una relación que parecía estar más consolidada que nunca. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en el capítulo completo , disponible en Mediaset Infintiy!

La colaboradora del programa se ha lamentado a la hora de anunciar que la cantante y el futbolista podrían no estar pasando por su mejor momento. Tras quince años de romance, su amor podría estar en jaque y, según Anna Gurguí, hay varios detalles que lo demostrarían. Y es que, a pesar de que, en agosto, publicaban fotografías en redes sociales y se daban a ‘me gusta’, todas estas interacciones pararon en un momento concreto: “A partir del 5 de octubre dejan de tener estos movimientos en redes sociales”.

Además, una imagen que subía la cantante junto a su hija, de espaldas con un mensaje “que venía a decir que, gracias a ti, estoy tirando para delante”, sería otro de los puntos clave de esta situación: “Ahí no está el ‘me gusta’ de De Gea”.

A pesar de que son una pareja “con bastante interacción” en redes sociales y que estos movimientos han alertado, lo cierto es que todavía hay otros datos que harían más firme que nunca esta teoría: “En la carcasa del móvil, Edurne tenía su foto y, en las últimas publicaciones, no está ni la foto ni la alianza”.

Todas estas pistas han llevado a los colaboradores de ‘En todas las salsas’ ha hacer un paralelismo claro con Alice Campello y Álvaro Morata, una pareja que se vio sumida en una gran crisis y que dejó entrever algunas claves muy similares a estas. “La relación a distancia, ser padres, todo debe pesar…”, asegura Anna Gurguí. ¡Dale al play y descubre todos los detalles, en exclusiva, para Mediaset Infintiy!

MÁS NOTICIAS