Rubén Torres llega a ‘En todas las salsas’ después de su participación en ‘Supervivientes All Stars’ como capitán y de finalizar su gran aventura hincando rodilla en plató . Ahora, el bombero desvela todos los detalles de su boda con Laura Cantizano , incluidos los famosos invitados, el presupuesto que tiene pensado y el anillo que mandó fabricar para pedirle matrimonio a su pareja. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo , disponible en Mediaset Infinity!

El creador de contenido asegura que su estancia en Honduras ha sido muy dura, llegando incluso a plantearse para qué se había metido en esa aventura, pero que durante todo el tiempo ha tenido un objetivo claro: “Ya tenía planeado cómo pedirle matrimonio, tenía un plan de las cosas que iba a decir”. Sin embargo, llegado el momento, los nervios le jugaron una mala pasada: “Se me hizo un nudo e improvisé”.

Antes de ir a ‘Supervivientes All Stars’, el catalán había estado mirando distintos anillos de compromiso y tenía muy claras las características que tenía que tener: “Quería uno con una grapa que no fuese muy grande, que se viese el diamante bastante bien, con diamantes a los lados”. Pero al no encontrar el que esperaba, tuvo que improvisar: “Lo mandé fabricar y me lo entregaron justo en plató”.

Un anillo que cuenta con un diamante central de 1’2 quilates, rodeado por otros más pequeños de 0’30 quilates: “Ella lo merece y quería que fuese bonito y grande”. Respecto al presupuesto, también lo tiene claro: “Vale dinero porque son diamantes con la máxima calidad y simetría que se puede tener”.

Además, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha entrado en más detalle respecto a su boda y ha explicado el lugar en el que quiere celebrarlo y si piensa casarse por la iglesia. Tampoco ha tenido reparos a la hora de hablar de los rostros conocidos que habrá en su boda, en los que incluye a excompañeros de los realities en los que ha participado, dando todos los nombres, en exclusiva.

El influencer ha explicado en qué tipo de régimen se va a casar y cómo piensan ir vestidos el gran día. El creador de contenido asegura que su novia ya se ha puesto manos a la obra para encontrar su vestido soñado e, incluso, ha enseñado a cámara una imagen que ha replicado con inteligencia artificial vestidos de novios. ¿Cómo van a ir vestidos? ¡Dale al play y descúbrelo!

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