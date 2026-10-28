Luciana Tamagni se ha reencontrado con Natalia Zarco, una persona muy especial para ella, y lo ha hecho en un lugar que ha llamado mucho la atención de todos sus seguidores y de alguien con quien tiene un pasado común. La que fuera participante de ‘ Casados a primera vista’ contesta a Laura Ulldemolins y aclara si la estaba “espiando” en su viaje a Sevilla . Consciente de todo lo que ha ocurrido, da sus explicaciones y desvela el motivo de su escapada para ‘Todo llega’ , disponible en Mediaset Infinity.

Durante las últimas semanas, el cruce de declaraciones entre la catalana y la mallorquina ha quedado más que patente a través de sus respectivos canales de mtmad. Por ello, después de que Laura señalase que le parecía “raro y sospechoso” que estuvieran “dando vueltas” alrededor de su casa, la creadora de contenido ha querido responder tajantemente: “A los que dicen que os estaba persiguiendo…”.

La que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ ha desvelado el verdadero motivo por el que se ha desplazado hasta Dos Hermanas, el pueblo de Borja Rus: “Ha sido una experiencia agridulce”. La influencer asegura ir a Sevilla “no está prohibido” después de todo el revuelto que se ha causado por esta escapada que ha hecho con su amiga.

Además, durante su viaje y coincidiendo con el aniversario de su boda con Borja en el programa, Luciana ha sido la encargada de hacerle de guía turística a Natalia: “Yo he estado muchas veces aquí”. Además, entre risas, ambas recuerdan la última vez que la creadora de contenido estuvo en Sevilla, en la feria en la que su relación Laura y Borja saltó por los aires: “Menos mal que no viniste porque te hubieras peleado con todo el mundo”.

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