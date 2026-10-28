Luciana Tamagni ha dado un paso al frente para hablar de una información que ha salido a la luz relacionada con su vida sentimental. Ahora que ha puesto fin a su relación con Alexis Gardes , la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ confiesa si tiene una nueva ilusión después de haber sido vista “de la mano” con un chico . La influencer lo cuenta todo, en exclusiva, para ‘Todo llega’ , disponible en Mediaset Infinity.

La creadora de contenido vuelve a ser el centro de la noticia después de que Laura Ulldemolins asegurase que la había visto con un hombre cuando coincidieron en Sevilla. La catalana no dudaba en poner sobre la mesa que había pillado a su excompañera de reality con un chico al que describía con todo lujo de detalles: “Un muñeco, de estos que le pinchas con una aguja y petan, muy hortera. Del estilo de Lorenzo, pero con pelo”.

Tras todo lo que se ha generado después de esta afirmación, ha llegado el momento de que la propia Luciana actualice en qué punto se encuentra su vida sentimental y si está conociendo a alguien, tal y como se está rumoreando. Además, también se ha pronunciado sobre los supuestos malos gestos que habría tenido con Laura durante su furtivo encuentro: “No miro a nadie mal, es mi cara. Si no te gusta, no mires”.

Luciana Tamagni y Natalia Zarco opinan de la relación de Borja y Laura