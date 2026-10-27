Borja Silva desvela el verdadero motivo por el que no queda con sus amigas y la decisión que ha tomado en su relación con Almudena Porras

Borja Silva ha acudido como invitado a 'En todas las salsas' y ha hablado de lo feliz que está en su relación con Almudena Porras , con la que ha confirmado que quiere formar una familia y celebrar una boda tras regalarle un Darry Ring , que es un anillo que solo se puede comprar una vez en la vida y que él entiende que es un símbolo de su intención, que es conseguir estar para siempre con ella y que sea el amor de su vida.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' ha desvelado que están construyendo una relación sana en la que los dos están muy integrados en la familia del otro y en la que han llegado a la conclusión de que lo mejor es que cada uno tenga sus espacios, por lo que han decidido que siempre respetaran esas esferas de tener cada uno su tiempo para estar con familia y disfrutar de su tiempo a solas, como hace él con la escritura y es que está escribiendo su segundo libro tras haber publicado el primero hace tan solo unos días.

En 'La isla de las tentaciones', Darío acusó a Almudena de no dejarle quedar con sus amistades. El caso de Borja es diferente: ha explicado que él ya le ha presentado a sus amigos a su novia y que se llevan genial. Ha subrayado que él cree en la amistad entre hombres y mujeres y que mantiene la relación con sus amigas, pero que no queda con ellas porque es "muy dejado" y no suele organizar planes con sus amistades.

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