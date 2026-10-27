Borja Silva no puede estar más enamorado de Almudena Porras y no ha tratado de ocultarlo durante su visita a ‘En todas las salsas’. El que fuera participante de ‘Supervivientes’ explica qué es el 'Darry Ring' que quiere regalarle a la andaluza. Sin poder contener la sonrisa, cuenta todos los detalles y aclara si Darío Linero estará invitado a su boda . ¡Dale al play y no te lo pierdas, en el capítulo completo, ya disponible en Mediaset Inifnity!

El que fuera tentador de ‘La isla de las tentaciones’ se ha sincerado sobre sus planes de futuro junto a su pareja y, en concreto, se ha abierto en canal para hablar de su paso por el altar con ella. Tras irse a vivir juntos y haber superado el complicado momento en el que estaban, el influencer lo tiene más claro que nunca: “Soy muy enamoradizo”.

Borja asegura que, incluso antes de viajar a Honduras, ya estaba “pensando si se lo pedía o no”. Ahora que ha pasado algo más de tiempo, el creador de contenido ha confesado que quiere comprarle un 'Darry Ring', un anillo con una característica muy particular que lo hace una pieza única y especial. El influencer cuenta todos los detalles sobre el significado que esconde comprar este tipo de anillos.

“Ya lo he mirado”, asegura contundentemente y, además, desvela qué tipo de anillo sería es más acertado para su pareja. Borja afirma que se ha “planteado muchas veces” cómo va a ser su pedida y, por ello, está perfilando todo este tipo de detalles.

Borja Silva aclara si Darío Linero estará en su boda con Almudena Porras

Borja Silva ha continuado esclareciendo todo tipo de dudas respecto a su enlace con Almudena Porras y, además de confesar dónde le gustaría que fuese, se ha mojado a la hora de hablar de los invitados. El que fuera tentador de ‘La isla de las tentaciones’ no solo ha desvelado qué excompañeros de reality podrían acudir, sino que también aclara si Darío Linero estará en su boda. ¡Dale al play y descubre la respuesta, en exclusiva, para Mediaset Influencer’!

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