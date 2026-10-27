Claudia Chacón, por fin, ha dado el importante paso que llevaba esperando desde hace mucho tiempo y por el que no puede estar más emocionada. La exconcursante de ‘Supervivientes’ se somete a una otoplastia y muestra el resultado definitivo. Honesta como siempre, la mallorquina comparte su reacción más sincera y no duda en decir lo que piensa frente a las cámaras de mtmad. ¡Descúbrelo, en ‘Villana por accidente’, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido se ha abierto en canal para explicar el verdadero motivo por el que ha tomado la decisión de pasar por quirófano y sincerarse por completo: “Es algo que siempre me he querido operar”. A pesar de lo que implica esta intervención, asegura que tiene “muchísimas ganas e ilusión”. Por ello, la influencer ha grabado el proceso completo.