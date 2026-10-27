El ojo mediático vuelve a situarse sobre la vida amorosa de Aitana , especialmente después de las declaraciones que ha concedido la cantante hablando de su historia de amor con Plex , algo que ha vuelto a poner sobre la mesa los rumores de triángulo amoroso con Uxue López . Ahora es la influencer la que ha dado un paso al frente para hablar de su propia ‘metamorfosis’ tras reavivarse su polémica con su expareja. ¡Dale al play y no te lo pierdas, en el capítulo completo , ya disponible en Mediaset Inifnity!

La influencer se ha embarcado en la aventura de ‘Sin señal’, un formato de Mediaset Infinity y Prime Vídeo, en el que varios creadores de contenido han hecho un retiro espiritual que les ha ayudado a hacer mucha introspección. Por ello, Uxue ha reflexionado sobre todo lo que ha vivido en el último año, en exclusiva, y los colaboradores de ‘En todas las salsas’ no han dudado en opinar al respecto.

“Pasaron una serie de acontecimientos en mi vida que me hicieron parar”, comienza explicando y asegura que nunca ha “podido salir a hablar de eso”. Aunque la joven se pronunció tras el acercamiento entre Plex y la cantante, posteriormente decidía dar un paso atrás, una decisión que le habría costado mucho: “Aunque el silencio ordena el caos, a mí, muchas veces, me mataba”.

La creadora de contenido aclara si ya ha sanado todo lo que ha vivido en los últimos meses y hacía una profunda reflexión en la que hablaba de una mariposa, algo que ha recordado al concepto de ‘metamorfosis’ que Aitana implementaba en su documental.

Los colaboradores del programa, muy divididos en cuanto a opiniones, no han dudado en opinar al respecto y abrir un debate: “Aitana tendría que evitar hablar de su relación si los inicios fueron confusos”. Por otra parte, John Kha señala a Uxue por removerlo todo y Vai invita a la influencer y la insta a contar su versión. ¡Dale al play y descúbrelo!

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