Mara Espinosa ha querido abrir su corazón completamente, en ‘Mi momento’, para hablar de una situación que ha sido determinante en su vida. La participante de ‘La isla de las tentaciones’ recuerda su infancia marcada por la ausencia de sus padres. La influencer echa la vista atrás y explica el motivo por el que sucedió y las consecuencias que ha tenido para ella. ¡Dale al play y descúbrelo, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!
La creadora de contenido se ha sincerado, frente a las cámaras de mtmad, para hablar de su peculiar situación familiar y de cómo esto ha repercutido en algunos aspectos de su vida. Mara explica cuál eran las circunstancias que estaban viviendo sus padres cuando ella nació y cómo terminó creciendo alejada de ellos: “Han estado ausentes durante muchos años”.
A pesar de que ella vivía con sus abuelos, con aparente normalidad, lo cierto es que muy pronto empezó a “notar” que su vida era muy diferente a la del resto de sus compañeros del colegio. Sin embargo, Mara asegura que uno de los momentos más difíciles fue cuando empezó a tener relación real con sus padres “siendo consciente”: “Me llevaban a la psicóloga para retomar el contacto”.
Mara Espinosa ha tenido algunas circunstancias difíciles a lo largo de su vida, pero tiene muy claro cuál ha sido el momento más complicado: “Empieza el caos de mi vida”. La participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre su rebelde adolescencia y todos los pensamientos que empezaron a rondarle por la cabeza: “Tenía miedo de que mi madre no me aceptara como era, no la conocía”.