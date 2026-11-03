Mara Espinosa ha querido abrir su corazón completamente, en ‘Mi momento’ , para hablar de una situación que ha sido determinante en su vida. La participante de ‘La isla de las tentaciones’ recuerda su infancia marcada por la ausencia de sus padres . La influencer echa la vista atrás y explica el motivo por el que sucedió y las consecuencias que ha tenido para ella. ¡Dale al play y descúbrelo, en el capítulo completo , disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido se ha sincerado, frente a las cámaras de mtmad, para hablar de su peculiar situación familiar y de cómo esto ha repercutido en algunos aspectos de su vida. Mara explica cuál eran las circunstancias que estaban viviendo sus padres cuando ella nació y cómo terminó creciendo alejada de ellos: “Han estado ausentes durante muchos años”.

A pesar de que ella vivía con sus abuelos, con aparente normalidad, lo cierto es que muy pronto empezó a “notar” que su vida era muy diferente a la del resto de sus compañeros del colegio. Sin embargo, Mara asegura que uno de los momentos más difíciles fue cuando empezó a tener relación real con sus padres “siendo consciente”: “Me llevaban a la psicóloga para retomar el contacto”.

La participante de ‘LIDLT’ confiesa el momento más complicado de su vida